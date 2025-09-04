Синие и белые. Врач Солнцева объяснила, какие баклажаны полезнее для сердца

Баклажаны у многих — одни их самых любимых овощей. А осенью они еще доступнее. Стоит этим пользоваться, ведь эти необычные фиолетовые плоды содержат много антиоксидантов, которые помогают в профилактике заболеваний сердца и сосудов и других патологий.

Полезны для сердца и сосудов

«Чем темнее цвет баклажана, тем больше в нем фитонутриентов полифенольной природы, — рассказала врач-диетолог Татьяна Солнцева. — Как раз антоцианы, а именно насунин, придают овощу фиолетовый и черный цвет. Это мощные антиоксиданты. Благодаря им наш организм справляется со многими проблемами. В частности, осуществляется борьба со свободными радикалами — это активные формы кислорода, которые могут повреждать клетки. Антоцианы и другие антиоксиданты предотвращают окислительный стресс, который может возникнуть при повышенном содержании свободных радикалов в нашем организме. А значит, способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, поддержанию молодости нашей кожи, сосудов, всех органов и систем».

Также врач отметила высокое содержание хлорогеновой кислоты в баклажанах. Это тоже антиоксидант. В ряде исследований уже показано, что она играет положительную роль в профилактике возрастзависимых заболеваний — сердечно-сосудистых, нейродегенеративных, онкологических и улучшении липидного обмена (снижает холестерин). Из минеральных веществ в баклажане больше меди, марганца и молибдена. Марганец считается важным антиоксидантом — он является кофактором ключевых антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутаза). Молибден необходим для правильного метаболизма серосодержащих аминокислот, а значит, и для синтеза белка в организме. Молибден также является кофактором ряда важных ферментов. Медь принимает участие в кроветворении, то есть в синтезе гемоглобина.

Еще одна особенность баклажана — клетчатка. Она тоже играет положительную роль в улучшении липидного обмена, предотвращает всасывание излишков холестерина в кишечнике, поддерживает нашу микробиоту.

Интересная деталь. В баклажане присутствует витамин РР, или никотиновая кислота. «Причем его там достаточное количество для того, чтобы облегчить отказ от курения людям, которые пытаются справиться с никотиновой зависимостью. Поэтому во многих западных статьях указывают, что баклажан полезно включать в рацион тем, кто хочет бросить курить», — уточняет врач.

Как их лучше готовить?

В баклажанах, как в картофеле и зеленых томатах, присутствует соланин. Особенно много соланина в перезрелых плодах. В больших количествах соланин способен приводить к отравлению, что может проявиться головной болью и другими симптомами. Именно это вещество придает небольшой горьковатый вкус овощу. Чтобы удалить горечь, баклажаны рекомендуется перед приготовлением замачивать в холодной подсоленной воде.

Диетолог обращает внимание на то, что благодаря своей пористой структуре баклажан впитывает много масла. В результате калорийность приготовленного в масле овоща увеличивается в несколько раз — с 24 до 100 ккал и более. Поэтому лучше баклажаны запекать в духовке или готовить на гриле без масла, а после очищать обожженную кожицу. После запекания улучшается биодоступность витаминов и минеральных веществ, антиоксидантов, так как разрушаются клеточные стенки.

«Конечно, если при приготовлении удалять фиолетовую кожицу, то количество антоцианов несколько снизится, так как больше всего их именно в верхнем, цветном слое овоща. А вот содержание хлорогеновой кислоты, как показывают исследования, уменьшается незначительно», — добавляет врач.

В последнее время появилось множество новых сортов баклажанов, с которых не требуется удалять кожицу. Их можно добавлять в салаты даже в сыром виде, достаточно замариновать, скажем, в лимонном соке. Это такие сорта, как «Лавандовое облако», «Альбатрос», белый баклажан. Они обладают более сладким вкусом (без горечи) и почти не содержат соланина.

У части людей баклажаны могут вызывать аллергические реакции, это тоже нужно учитывать.