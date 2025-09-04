Baltijas balss logotype
Вместо пользы — яд. Кому и почему нельзя есть зеленые томаты и другие овощи 0 351

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Вместо пользы — яд. Кому и почему нельзя есть зеленые томаты и другие овощи

Ситуация, знакомая, наверное, каждому дачнику: сезон подходит к концу, а на грядке еще остаются несозревшие плоды. Чаще всего это томаты: твердые, ярко-зеленые, они упорно отказываются «перекрашиваться» в красный цвет.

Понятно, что у многих появляется соблазн собрать урожай, чтобы не оставлять овощи на растерзание осенним холодам. К тому же в интернете можно найти невероятное количество рецептов из зеленых томатов.

Однако специалисты предупреждают: на самом деле такие овощи могут быть не просто неполезны, но и вовсе опасны для здоровья. Кому и почему не стоит есть зеленые томаты? И к каким еще овощам с грядки стоит относиться с осторожностью, рассказала эндокринолог и диетолог Ксения Потмальникова.

Чем могут быть опасны овощи

«Традиционно овощи считаются полезным продуктом и относительно низкокалорийным, который, казалось бы, можно есть без ограничений. Но это не совсем так. Дело в том, что некоторые овощи содержат вещества, которые для людей с определенными особенностями здоровья могут быть нежелательны и даже опасны, особенно при регулярном потреблении этого продукта», — рассказывает эксперт.

Именно поэтому важно знать, какие хронические заболевания и проблемы у вас есть, и формировать свое меню совместно с врачом-диетологом.

Вот список овощей, ягод и орехов, к употреблению которых нужно подходить с осторожностью.

Зеленые томаты

Первые в этом списке — как раз зеленые томаты. В незрелых плодах присутствует соланин — природный гликоалкалоид, который вырабатывается растениями как защита от вредителей и заболеваний. При употреблении в больших количествах соланин может быть ядовитым и вызывать отравление. Симптомы отравления включают головную боль, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и, в тяжелых случаях, даже галлюцинации и потерю сознания.

Однако зрелые помидоры безопасны, и в красных и розовых плодах количество соланина минимально.

Картофель

Если на клубнях видны зеленые «бочки», это говорит о том, что в нем также есть растительный гликоалкалоид соланин. Неслучайно ведь когда-то в Европе картофель имел дурную славу.

Редька

В этом овоще содержится ядовитый гликозид, который выделяет содержащее серу эфирное масло. Избыточное употребление редьки может вызвать боль в области печени или головокружение.

Фасоль

В ней присутствует фитогемаглютинин — вещество, которое повышает проницаемость клеточных мембран, что позволяет различным вредным веществам и ядам проникать внутрь клеток. Это вещество разрушается при термической обработке.

Недозревшие плоды черной бузины

Они содержат синильную кислоту, амигдалин, который при взаимодействии со слюной превращается в цианид. В малых количествах бузина безопасна, но при избытке может вызвать повышение давления и головокружение.

Косточки вишни и абрикоса

В них также содержится токсин амигладин. Превращаясь в цианид, блокирует усвоение кислорода клетками организма, что может привести к серьезным симптомам. В тяжелых случаях это — потеря сознания или смерть.

Мускатный орех

Содержит миристицин — психоактивное вещество, которое становится опасным при употреблении более 10 г в сутки.

Брокколи

Достаточно «противоречивый продукт». С одной стороны, этот овощ богат витаминами и минералами. Но в то же время в нем содержатся вещества, которые могут быть вредными для здоровья. Гойтрогены могут подавлять работу щитовидной железы, а тиоцианаты при превышении нормы потребления способны привести к гипотиреозу. Брокколи не рекомендуется употреблять тем, у кого подагра и камни в почках. Суточная норма брокколи — 200 г в день.

Памятка от врача

Большинство овощей и фруктов можно без опаски включать в свой рацион, но помните, что во всем нужна мера.
Позеленевший картофель и незрелые томаты употреблять не стоит вовсе.
Следует тщательно выбирать зрелые плоды.
Необходимо избегать употребления косточек фруктов.
Важно правильно обрабатывать продукты термически.
 Нужно следить за сроком годности и условиями хранения.
