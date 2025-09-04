Baltijas balss logotype
Жидкий коллаген. Как сварить костный бульон, который омолаживает кожу

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Жидкий коллаген. Как сварить костный бульон, который омолаживает кожу

Слово «коллаген» представительницы прекрасного пола знают лучше, чем «витамины». Они хорошо усвоили, что от него зависит молодость кожи. И это правильно.

Капризный коллаген

Упругость кожи и подкожной клетчатки, отсутствие морщин во многом обусловлено этим веществом — особым белком, которого много в соединительной ткани, сухожилиях, хрящах. От состояния последних зависит здоровье суставов. Для них коллаген важен не меньше, чем для молодости кожи.

Коллаген — необычный белок, его считают бедным по составу аминокислот. Но, с другой стороны, в нем есть такие аминокислоты, как глицин, лизин, пролин, лейцин, гидроксипролин и гидроксилизин, которые трудно получить в достаточном количестве из других белков. Для обновления соединительной ткани они обязательны.

Но проблема в том, что даже если вы любите грызть хрящики или свиную шкурку, эти кислоты плохо усваиваются: коллаген с трудом переваривается в пищеварительном тракте. Поэтому, нам нужно получать эти аминокислоты или в чистом виде, или в виде уже частично «переваренного» коллагена, разрушенного до пептидов (они состоят из нескольких аминокислот. — Прим.).

Собственно, порошковый коллаген в БАДах и есть такие пептиды с аминокислотами. Стоят они очень дорого, вкус у них так себе. Но похожие БАДы, только более аппетитные, вы можете сделать у себя дома сами. Многие «зожники» в мире так уже и поступают — они регулярно потребляют костный бульон. Готовят его сами, разливают по порциям и замораживают впрок. А потом разогревают и пьют — это и вкусно, и полезно.

Бульон бульону рознь

Что такое костный бульон и чем он отличается от бульона обычного?

Первое отличие: классический бульон делают из костей с мясом, а костный — только из костей. Подойдут любые: говяжьи, свиные, птичьи, рыбьи. С суставами, хрящами, связками, со шкурой. Классический пример — ножки для холодца.

И тут уместно сказать о втором отличии — костный бульон готовят очень долго, как холодец. Говяжьи или свиные кости варят не менее 8 часов (можно даже 24 часа), птичьи и рыбьи — в два раза меньше. Это нужно для разрушения коллагена, чтобы он распался до пептидов. По сути, костный бульон — это студень без добавки мяса.

Кроме аминокислот костный бульон богат глюкозамином, хондроитином и гиалуроновой кислотой. Эти вещества тоже лечебные, они составляют основу многих препаратов и БАД для терапии болезней суставов. А еще в нем много кальция, фосфора и магния. Они вывариваются из костей, пока бульон готовится.

Сделай сам

Так что имеет смысл приготовить такой бульон, чтобы попробовать посидеть на нем и оценить свое здоровье кожи и суставов.

Вот что нужно для этого:

1,5-2 кг костей. Главное, чтобы они были с хрящами и оставшейся соединительной тканью, шкура не помешает, А вот костный мозг не обязателен. Кости могут быть от любых животных.
Вода. Она должна полностью покрывать кости, при упаривании ее надо добавлять.
Специи и пряности. Лавровый лист, сельдерей, разные перцы, розмарин и т.п. Все это выбирайте по своему вкусу.
Уксус 2 ст. л. Лучше натуральный — спиртовой, виноградный, яблочный, а не столовый. Он будет облегчать разрушение коллагена при варке.
Лук репчатый и морковь — по вкусу.
Соль. Можно использовать по минимуму, чтобы бульон был полезнее.

Вот процесс готовки:

Кости нужно тщательно вымыть.
Желательно выдержать их 30-40 минут в духовке при 180 °C. Но в принципе, этот этап можно пропустить.
Остудить кости, залить холодной водой и довести до кипения.
Варить на минимальном огне не менее 8 часов. Регулярно снимайте пену.
За час до готовки добавьте специи, пряности, овощи и зелень (их главная роль — вкусовая, для лечебного действия они большой роли не играют).
Готовый бульон остудить, процедить, разлить по контейнерам для хранения и поставить в холодильник. Как только жир на поверхности замерзнет, его лучше сразу снять (чтобы бульон стал диетическим). А потом контейнер уберите в морозильную камеру, где он может храниться 6 месяцев.

Приятного аппетита и хорошего здоровья!

