Каротина как в моркови. Чем полезен шпинат?

По содержанию каротина его листья приближаются к моркови.

Причем витамин С и каротин шпината очень стойкие и почти не разрушаются при варке.

Белка в сухом веществе шпината в 1,5 раза больше, чем в сухом веществе молока. Витаминов группы В, РР, солей фосфорной кислоты в шпинате больше, чем в других овощах. Много солей железа, которые обычно на 60% усваиваются организмом человека, что особенно полезно людям, страдающим малокровием.

Редкое сочетание и разнообразие биологически активных веществ делают предпочтительным включение шпината в меню беременных женщин и ослабленных больных.

Полезен шпинат в детском питании, так как он способствует формированию костей и выступает в качестве противорахитного средства.

Однако при употреблении нужно принимать меры предосторожности. Приготовленные блюда из шпината лучше есть сразу или же хранить только на холоде (в противном случае азотнокислые соли, содержащиеся в шпинате, превращаются в ядовитые – азотистокислые). Можно добавлять в блюда из шпината сахар (он замедляет процесс образования азотистых соединений).

Сок шпината пьют при недостатке железа в организме, нарушении роста у детей. При заболеваниях десен шпинатный сок рекомендуется смешивать с морковным. Сок весьма полезен для людей умственного труда и неврастеников.

Однако щавелевая кислота, содержащаяся в шпинате, делает овощ малодопустимым в питании людей с нарушением солевого обмена, при мочекаменной болезни, нефритах, колитах, энтероколитах, подагре, заболеваниях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. В любом случае перед употреблением шпината нужно посоветоваться с врачом.