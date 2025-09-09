Белок для стройности: названы 7 видов рыбы, которые помогут похудеть

Что есть, чтобы похудеть? Вопрос остается открытым для миллионов людей.

Советы специалистов порой противоречат друг другу. Одни призывают полностью исключить жиры, другие делают ставку на клетчатку, третьи советуют переходить на строгие интервальные диеты.

Лишь в одном диетологи едины: белок должен оставаться в рационе, а одним из самых полезных его источников считается рыба.

Как рыба помогает худеть?

Регулярное употребление рыбы помогает дольше оставаться сытым, предотвращает переедание и запускает процессы сжигания жира.

Вместе с белком человек получает из рыбы ценные омега-3 жирные кислоты, которые снижают воспаление, укрепляют сердечно-сосудистую систему, а также уменьшают количество висцерального жира.

Кроме того, рыба, как и все морепродукты, богата витаминами и минералами, необходимыми для поддержания энергии во время снижения веса.

Эксперты EatingWell посоветовали обратить внимание на 7 видов рыбы. Среди них:

сельдь (100 г сельди содержат более 1300 мг омега-3); скумбрия (более 2000 мг омега-3 и 16 г белка на 100 г); форель (богата омега-3 и витамином D, содержит 18 г белка на порцию); лосось (17 г белка на 100 г, кальций, калий, омега-3 и гормон кальцитонин, который, по данным ученых, продлевает чувство сытости); сардины (банка консервов содержит 23 г белка и богатейший запас омега-3, а также кальций); консервированный тунец (22 г белка в банке и менее 100 ккал на порцию); треска (в 100 г — 15 г белка, также присутствуют йод и селен).

Включать рыбу в рацион необходимо хотя бы дважды в неделю. Эта рекомендация актуальна не только для худеющих — так выглядит рекомендованная врачами норма для всех, кто стремится к укреплению здоровья.