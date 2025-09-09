Baltijas balss logotype
Эксперт объяснила, почему мыть мясо — вредная привычка 0 165

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Эксперт объяснила, почему мыть мясо — вредная привычка

Многие уверены, что промывание мяса под проточной водой делает продукт чище. На самом деле смысла в этом действии нет.

Биотехнолог Мария Золотарева пояснила россиянам, что при контакте струи воды с мясом образуется множество мелких брызг, которые разлетаются на расстояние до полуметра. Эти капли разносят по поверхности столов, посуды и кухонных приборов патогенные бактерии — прежде всего сальмонеллу и кампилобактерии.

«Следует помнить, что визуальная чистота мяса не гарантирует его безопасности», — предупредила Золотарева.

Такие микроорганизмы становятся причиной серьезных пищевых инфекций, проявляющихся повышенной температурой, диареей, тошнотой и другими типичными желудочно-кишечными симптомами.

По словам специалиста, избавиться от опасных бактерий можно только с помощью качественной термической обработки — варки, тушения или прожаривания.

Для снижения риска заражения специалист также рекомендовала использовать для мяса отдельную разделочную доску и нож, мыть руки с мылом после, а также хранить сырой продукт отдельно от готовых блюд и овощей.

#полезно знать
Видео