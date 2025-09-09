Как разогреть рыбу, чтобы она не пересохла, не запахла и не стала опасной для здоровья — есть секрет

Рыба — продукт универсальный. Ее можно быстро подать как самостоятельное блюдо или использовать в салатах и закусках. Но у многих возникает вопрос: можно ли разогревать готовую рыбу?

Эксперты издания The Sun подтвердили, что рыбу разогревать можно, однако в деле имеются нюансы. Тонкие ломтики, например кусочки красной рыбы для салата, лучше не подвергать повторному нагреву — они теряют текстуру и вкус. Такие части рекомендуется употреблять в холодном виде.

Толстые куски можно разогреть, но делать это нужно особым образом. Так, чтобы сохранить сочность и вкус, рыбу следует разогревать в духовке.

Сначала разогрейте духовку до 135 °C, затем положите продукт в форму, застеленную пергаментом, и накройте фольгой (поможет предотвратить пересыхание). Разогревать следует около 15 минут, следя, чтобы рыба не подгорела. Делать то же самое в микроволновке не стоит.

Почему не стоит греть рыбу в микроволновке?

При разогревании рыбы в микроволновой печи выделяются жирные кислоты, которые наполняют помещение резким запахом. Кроме того, нежное филе легко пересушить или «пережарить» даже на минимальной мощности.

Сколько раз можно разогревать рыбу?

Эксперты категорично ответили, что готовую — запеченную, вареную, жареную — рыбу можно греть только один раз. При последующих нагреваниях в продукте начинают размножаться бактерии, что повышает риск пищевого отравления.

Лучше всего съесть остатки в течение суток. Если рыбные блюда простояли дольше или несколько раз подвергались перепадам температуры, то от их употребления стоит отказаться.