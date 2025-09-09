Отказ от завтрака или его перенос могут быть опасны для пожилых людей, доказали ученые

Время приема пищи прямо сказывается на самочувствии человека. К такому выводу пришли ученые из больницы Mass General Brigham совместно с исследователями из Великобритании и Турции. Оказалось, что смещение времени приема пищи у пожилых людей связано с повышенным риском хронических болезней и ранней смертности.

В течение более чем 20 лет ученые наблюдали за группой людей в возрасте от 42 до 94 лет. Они заметили закономерность: с возрастом люди начинают завтракать и ужинать позже, а промежуток между первым и последним приемом пищи сокращается.

Те, кто регулярно откладывал завтрак, чаще сталкивались с хронической усталостью, нарушениями сна, депрессивными эпизодами и проблемами с зубами и полостью рта. Также при смещении завтрака на позднее время фиксировалась более высокая смертность в долгосрочной перспективе.

Поздние завтраки чаще всего встречаются у людей-«сов». В пожилом возрасте привычка медлить с отходом ко сну и пробуждением становится фактором риска. Исследователи в статье для Communications Medicine предупредили, что для старшего поколения важен регулярный режим питания — даже «молодежные» практики вроде интервального голодания им не подходят.