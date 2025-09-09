Почему надо есть желтые овощи и фрукты?

Вещество из желтых овощей и фруктов помогает иммунитету бороться с раком.

Ученые обнаружили, что пигмент из овощей и фруктов может усилить действие иммунотерапии.

Исследователи из Чикагского университета нашли новое применение пищевому соединению зеаксантину. Работа была опубликована в научном журнале Cell Reports Medicine и названа перспективным направлением в лечении онкологических заболеваний.

Зеаксантин относится к семейству ксантофиллов — желтых каротиноидных пигментов, которые содержатся в желтых, оранжевых и частично зеленых овощах и давно известны своей пользой для зрения.

Соединение усиливает активность CD8+ Т-клеток — ключевых «бойцов» иммунной системы, отвечающих за поиск и уничтожение опухолевых клеток. Он стабилизирует структуры Т-клеточных рецепторов, активируя внутриклеточные сигналы и повышая выделение цитокинов. В результате Т-клетки действуют более агрессивно и уничтожают опухоли.

В ходе опытов на мышах диета с высоким содержанием зеаксантина замедляла рост опухолей. А при сочетании с ингибиторами иммунных контрольных точек — одной из самых передовых технологий современной иммунотерапии — эффект только усиливался.

Дополнительные тесты на человеческих Т-клетках показали, что зеаксантин повышает способность иммунитета распознавать и устранять клетки меланомы, множественной миеломы и глиобластомы.

Зеаксантин доступен в виде добавок, но он в изобилии встречается и в продуктах питания. Его основные источники — это капуста, зелень, оранжевый перец, манго, кукуруза.