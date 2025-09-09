Шеф-повар Джейми Оливер и ученые опровергли пользу 5–6 порций овощей и фруктов в день

Рекомендацию есть по 5–6 порций овощей и фруктов в день знают даже те, кто далек от здорового образа жизни. Британский шеф-повар Джейми Оливер сказал, что он думает об этой норме.

Кулинар в интервью The Times заявил, что реальная польза для здоровья проявляется только при употреблении 7–11 порций растительной пищи. Наука полностью подтверждает его слова.

Изначально идея диетологов заключалась в том, чтобы сделать рекомендации по употреблению овощей и фруктов простыми, запоминающимися и реалистичными для широких масс. Было выбрано число 5 — золотая середина между реальной нормой и возможностями населения.

Однако за последние годы появилось множество новых данных, которые ставят под сомнение столь минималистичный подход.

Так, исследование, охватившее более 2 млн человек, показало, что максимальный защитный эффект для сердца и сосудов достигается при употреблении около 10 порций овощей и фруктов в день. Также у тех, кто ел 7 и более порций, риск преждевременной смерти был на 42% ниже, чем у тех, кто ел меньше одной.

По версии ВОЗ, в одну порцию входит около 80 г продукта — горсть ягод, одно яблоко, два соцветия брокколи или пара ложек фасоли. Если распределить 8–10 порций на 3 основных приема пищи и перекусы, задача уже не выглядит невыполнимой. Считаются не только свежие овощи и фрукты, но заморозка, консервация и сушеные заготовки.