Врач объяснила, почему алкоголь нельзя закусывать грибами

Специалисты настоятельно рекомендуют никогда не сочетать грибы с алкоголем.

По словам терапевта Дарьи Умрик, одновременное употребление грибных блюд и спиртных напитков значительно повышает риск тяжелого отравления.

Алкоголь мешает нормальному выводу токсинов из организма, усугубляет обезвоживание и нарушает водно-солевой баланс. В итоге повышается нагрузка на печень и почки.

Особую угрозу представляют условно съедобные грибы, такие как навозники. Их токсины не разрушаются даже при длительной варке или жарке.

Об отравлении говорят появление резкой тошноты, рвоты, диареи, удушья, учащенного сердцебиения, слабости и головокружения. В крайних случаях возникает острая печеночная и почечная недостаточность.

Врач призвала насовсем отказаться от привычки закусывать спиртное грибами. А если после неудачного застолья все же появились первые признаки отравления, медлить нельзя — необходимо срочно обращаться к медикам.