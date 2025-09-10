Можно ли арбуз беременным и детям?

По словам гигиениста Юлии МАСЮКЕВИЧ, арбуз помогает бороться с отеками благодаря высокому содержанию воды.
Более того, он богат фолиевой кислотой, необходимой для нормального внутриутробного развития малыша. Не менее важным элементом для беременных считается ликопин, способствующий снижению риска возникновения такого осложнения беременности, как преэклампсия – состояния, сопровождающегося повышенным артериальным давлением.
Тем не менее будущим мамам, страдающим гестационным диабетом либо находящимся в группе риска его развития, лучше ограничить потребление арбуза и внимательно следить за уровнем сахара в крови. При наличии гестоза или повышенной склонности к образованию отеков избегайте чрезмерного употребления продукта либо вовсе исключите его из рациона. А вот если есть проблемы с пищеварением (метеоризм или диарея), арбуз желательно есть маленькими порциями.
Что же касается малышей, вводите арбуз в детский рацион аккуратно, начиная примерно с одного года жизни. Убедитесь, что малыш не глотает семечки, поскольку они могут стать причиной удушья. Наблюдайте за ребенком, отслеживая возможные аллергические реакции или нарушения пищеварения.
