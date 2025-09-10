Можно ли арбуз беременным и детям?

Более того, он богат фолиевой кислотой, необходимой для нормального внутриутробного развития малыша. Не менее важным элементом для беременных считается ликопин, способствующий снижению риска возникновения такого осложнения беременности, как преэклампсия – состояния, сопровождающегося повышенным артериальным давлением.

Тем не менее будущим мамам, страдающим гестационным диабетом либо находящимся в группе риска его развития, лучше ограничить потребление арбуза и внимательно следить за уровнем сахара в крови. При наличии гестоза или повышенной склонности к образованию отеков избегайте чрезмерного употребления продукта либо вовсе исключите его из рациона. А вот если есть проблемы с пищеварением (метеоризм или диарея), арбуз желательно есть маленькими порциями.

Что же касается малышей, вводите арбуз в детский рацион аккуратно, начиная примерно с одного года жизни. Убедитесь, что малыш не глотает семечки, поскольку они могут стать причиной удушья. Наблюдайте за ребенком, отслеживая возможные аллергические реакции или нарушения пищеварения.