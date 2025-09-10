Baltijas balss logotype
Названа лучшая альтернатива магазинной колбасе — много белка, железа и витаминов

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Названа лучшая альтернатива магазинной колбасе — много белка, железа и витаминов

Бутерброд с ломтиком вареной или копченой колбасы спасает, когда нет времени готовить. Но каждый день так не завтракают, сообщил диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

Специалист напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причислила колбасные изделия к категории продуктов, употребление которых связано с повышенной вероятностью развития онкологии.

В переработанном мясе присутствуют нитриты, консерванты, искусственные усилители вкуса и другие химические соединения, которые при частом употреблении не только увеличивают риск развития онкологических заболеваний, но и создают дополнительную нагрузку на печень и органы пищеварения.

По словам Полякова, гораздо разумнее заменить колбасу на более «чистый» продукт — например, на говяжий язык. В отличие от переработанных мясных изделий, субпродукт не содержит искусственных консервантов и может стать полноценной альтернативой.

В говяжьем языке содержатся белок, витамины группы В, железо и цинк. Кроме того, он легче усваивается по сравнению с жирными колбасными изделиями.

#полезно знать
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го сентября

    А где на всех набрать говяжьих языков, значит будет голод.

    9
    1

