Названа лучшая альтернатива магазинной колбасе — много белка, железа и витаминов

Бутерброд с ломтиком вареной или копченой колбасы спасает, когда нет времени готовить. Но каждый день так не завтракают, сообщил диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

Специалист напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причислила колбасные изделия к категории продуктов, употребление которых связано с повышенной вероятностью развития онкологии.

В переработанном мясе присутствуют нитриты, консерванты, искусственные усилители вкуса и другие химические соединения, которые при частом употреблении не только увеличивают риск развития онкологических заболеваний, но и создают дополнительную нагрузку на печень и органы пищеварения.

По словам Полякова, гораздо разумнее заменить колбасу на более «чистый» продукт — например, на говяжий язык. В отличие от переработанных мясных изделий, субпродукт не содержит искусственных консервантов и может стать полноценной альтернативой.

В говяжьем языке содержатся белок, витамины группы В, железо и цинк. Кроме того, он легче усваивается по сравнению с жирными колбасными изделиями.