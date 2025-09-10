Стоит ли пить кефир вместо чая и кофе — мнение эксперта

Кефир многие считают идеальным напитком для начала дня. Стоит ли на него переходить?

Кефир богат пробиотиками, кальцием и белком, помогает наладить работу кишечника и укрепить иммунитет. Однако, предупредила врач-диетолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская, кисломолочный напиток подойдет далеко не каждому.

По словам эксперта, кефир имеет повышенную кислотность, и для некоторых людей его употребление может обернуться изжогой и тяжестью в желудке.

Утро лучше начинать не с кисломолочного напитка, не с кофе и чая, а со стакана теплой воды — она мягко запускает обменные процессы и подготавливает организм к завтраку.

Сам кефир — или йогурт без добавок, который переносится чуть легче, — Жаровская предложила включить в завтрак и дополнить овощами, фруктами, зеленью, цельными крупами. Кисломолочные изделия прекрасно сочетаются с источниками клетчатки, такими как овсяные, пшеничные отруби или цельнозерновые хлопья.

Кроме того, кефир и йогурт можно и нужно совмещать с орехами и семенами.