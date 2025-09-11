Где больше всего клетчатки? Врач определил рекордсмена среди фруктов

Долгое время считалось, что главным источником клетчатки среди фруктов является яблоко. Однако это представление не соответствует действительности.

По словам гастроэнтеролога Евгения Белоусова, настоящим лидером по содержанию пищевых волокон является груша. Один средний плод способен покрыть до четверти суточной нормы клетчатки и тем самым снизить риск развития хронических заболеваний.

Средняя груша весом около 178 г дает организму примерно 5,5 г клетчатки. Это эквивалентно четверти суточной нормы для взрослого, которая составляет 25–30 г. Для сравнения, яблоко такого же размера обеспечивает нас всего 4,4 г, а банан и вовсе содержит не более 3,1 г пищевых волокон.

Главное преимущество груши — разнообразие клетчатки. В ее составе есть как растворимые волокна, регулирующие уровень сахара и холестерина, так и нерастворимые, которые ускоряют продвижение пищи по кишечнику и поддерживают его нормальную работу.

Регулярное употребление этого фрукта улучшает пищеварение, помогает сохранить баланс микрофлоры, снижает вероятность запоров, а также положительно влияет на общее состояние желудочно-кишечного тракта.

Одновременно с этим организм получает антиоксидантную и противовоспалительную поддержку, ведь груша содержит флавоноиды, фенольные кислоты и витамин С, заключил эксперт.