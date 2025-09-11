Baltijas balss logotype
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Названа допустимая доза вина в день — диетолог попросила ее не «закусывать»

Кто-то считает вино источником пользы для сердца и сосудов, кто-то — врагом здоровья.

По словам врача-диетолога Марият Мухиной, вино разрешается оставить в рационе только при крайне умеренном употреблении.

Вино, в первую очередь красное, содержит антиоксиданты, полифенолы и аминокислоты, которые по-своему положительно воздействует на сосуды, расширяют их. Хотя спирт в составе подавляет полезные соединения, какая-то их часть все же сохраняется.

Какая доза вина относительно безопасна?

Марият Мухина заявила, что ежедневно допустимая доза алкоголя составляет 1 г 40%-ного спирта на килограмм веса. Для человека весом 70 кг это эквивалентно бокалу качественного сухого вина — лучше, конечно, выпивать этот бокал не чаще 1-2 раз в две недели. Если доза окажется выше, даже незначительно, то риск формирования зависимости повысится.

Закусывать вино нельзя — ни белое, ни красное. Чем больше еды подают к алкоголю, тем выше вероятность выпить лишнего.

«Алкоголь — это самостоятельное блюдо, превышать дозировку не надо», — заключила врач.

Пить вино специально для поддержания сердечно-сосудистой системы или иммунитета — заведомо проигрышная тактика. Подавать алкоголь к столу можно лишь по особым случаям и из гастрономического интереса. И отечественные врачи, и Всемирная организация здравоохранения выступают против злоупотребления — вред от того же вина легко может превысить пользу.

