Ортопед ответил, какая еда вызывает боль в суставах

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Ортопед ответил, какая еда вызывает боль в суставах

Жареная, жирная и острая еда может спровоцировать болевые ощущения в суставах, отмечает травматолог-ортопед, хирург Евгений Жаров.

По словам специалиста, при малоподвижном образе жизни такая пища может негативно влиять на эндокринную систему. Это приводит к увеличению холестерина, отложению жиров и росту массы тела, что, в свою очередь, повышает нагрузку на суставы.

«Поэтому из рациона желательно убрать шашлыки и фастфуд. Также советую отказаться от алкоголя. До минимума нужно сокращать количество употребляемой соли, так как она задерживает воду, формируя отечность, которая может стать причиной болевого синдрома в суставах», — подчеркнул Жаров.

Врач добавил, что для суставов полезны овощи, творог, натуральный йогурт и сыр, в которых присутствуют минералы, кальций и другие важные элементы. Кроме того, он посоветовал включить в рацион продукты с высоким содержанием белка, необходимого для выработки коллагена.

#полезно знать
Оставить комментарий

