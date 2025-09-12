Ортопед ответил, какая еда вызывает боль в суставах

По словам специалиста, при малоподвижном образе жизни такая пища может негативно влиять на эндокринную систему. Это приводит к увеличению холестерина, отложению жиров и росту массы тела, что, в свою очередь, повышает нагрузку на суставы.

«Поэтому из рациона желательно убрать шашлыки и фастфуд. Также советую отказаться от алкоголя. До минимума нужно сокращать количество употребляемой соли, так как она задерживает воду, формируя отечность, которая может стать причиной болевого синдрома в суставах», — подчеркнул Жаров.

Врач добавил, что для суставов полезны овощи, творог, натуральный йогурт и сыр, в которых присутствуют минералы, кальций и другие важные элементы. Кроме того, он посоветовал включить в рацион продукты с высоким содержанием белка, необходимого для выработки коллагена.