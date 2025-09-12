Baltijas balss logotype
12.09.2025
С этой специей тыква раскрывает вкус на 100% — это не чеснок и не паприка

Осенью наступает сезон тыквы, и оставить этот факт без внимания нельзя.

Обычно тыкву берут для нежных крем-супов, каш и выпечки, но еще из нее получаются отличные гарниры. Кулинары портала EatingWell посоветовали попробовать тыкву, запеченную особым способом.

Фишка предложенного рецепта в том, что мякоть тыквы приправляется не чесноком, перцем, паприкой или другими «несладкими» специями, а корицей. В итоге блюдо приобретает карамельную нотку.

В качестве основы можно использовать не только сахарную тыкву, но и мускатную или желудевую. На подготовку уйдет около 25 минут, а запекание займет чуть меньше часа. Рецепт запеченной тыквы с корицей

Ингредиенты:

коричневый сахар — ¼ стакана
молотая корица — 1 ч. л.
соль — ½ ч. л. 
тыква, очищенная и без семян — 1,3-1,5 кг
масло (растительного или растопленного сливочного) — 2 ст. л.

Разогрейте духовку до 175 °C. Противень или форму на 3 л застелите фольгой.

В небольшой миске соедините коричневый сахар, корицу и соль.

Выложите кусочки тыквы в форму, полейте маслом и перемешайте. Сверху равномерно распределите сахарно-пряную смесь. Накройте фольгой и поставьте в духовку на 40 минут.

Когда время выйдет, снимите фольгу, аккуратно перемешайте тыкву и верните в духовку еще на 15 минут, чтобы она подрумянилась и стала мягкой.

Такое блюдо можно подавать отдельно или к мясу, овощам, салатам и крупам. Получится не только вкусно, но и невероятно полезно. В тыкве много витаминов А и С, клетчатки и антиоксидантов. А если заменить часть сахара медом или стевией, выйдет прекрасный диетический вариант.

«Это был первый раз, когда я воспользовалась рецептом из интернета. Получилось прекрасно! Мы с семьей недавно съездили на местную тыквенную плантацию, и в дождливый день приготовили это блюдо все вместе. Супер-просто и вкусно», — поделилась одна из хозяек.

Видео