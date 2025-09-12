Baltijas balss logotype
Ученые доказали, что кетодиета снижает симптомы депрессии на 70 % 0 355

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Ученые доказали, что кетодиета снижает симптомы депрессии на 70 %

Исследователи из Университета штата Огайо доказали, что правильно составленный рацион способен облегчить течение депрессии.

Ученые пригласили к сотрудничеству 16 студентов колледжа, у которых ранее уже диагностировали тяжелое депрессивное расстройство. Каждый из участников на протяжении 10–12 недель придерживался кетогенной диеты — в день потреблялось менее 50 г углеводов, умеренное количество белка, а основной упор делался на источниках полезных жиров (мясе, рыбе, растительных продуктах вроде масел и бобовых).

По итогам эксперимента симптомы депрессии у испытуемых снизились почти на 70% по данным самоотчета и врачебной оценки. Общее самочувствие у студентов улучшилось примерно в 3 раза, память, внимание и некоторые другие когнитивные функции укрепились.

Кроме того, каждый участник за время эксперимента в среднем похудел на 5 кг, уточнили авторы в статье для журнала Translational Psychiatry.

На кетодиете организм переходит в состояние пищевого кетоза: вместо глюкозы клетки начинают использовать кетоны — продукты переработки жиров. Эти молекулы служат не только источником энергии, но и продуцируют сигнальные вещества, влияющие на работу мозга и уровень воспаления.

По словам профессора Джеффа Волека, ведущего автора исследования, метаболические изменения при кетодиете вполне могут усиливать эффект от медикаментозного лечения и психотерапии.

Хотя данное исследование было пилотным (результаты не проверяли на контрольной группе), ученые все равно рассматривают диету как доступный способ поддержания психического здоровья и планируют более масштабные испытания.

#полезно знать
