Томить и протирать. Два ярких овощных соуса для макарон и не только

Мы часто не задумываемся о соусе и думаем, что самое важное — хорошо приготовить продукт, который будем этим соусом поливать. Однако соус может украсить даже самое простое блюдо: просто отвариваем макароны, поливаем соусом — и вот у нас уже отличный сытный обед или ужин.
Предлагаем приготовить два классных соуса. Их можно добавить к пасте, можно полить рис или булгур. А можно использовать для овощей или рыбы.
Итальянский соус «Маринара»
Много обычных помидоров, можно взять сливовидные (или 1 кг томатов без кожи в собственном соку, если нет дешевых и вкусных помидоров, дополнить 500 г свежих томатов).
несколько зубчиков чеснока
100 мл оливкового масла
100 г очищенного лука
50 г стебля сельдерея
30 г сахара
10 г соли
черный перец
красное вино
Шаг 1. Помидоры нарезаем и обжариваем в оливковом масле.
Шаг 2. Нарезаем стебель сельдерея, добавляем к томатам и тушим.
Шаг 3. Добавляем мелко нарубленный чеснок, немного белого вина. И тушим все час-полтора.
Шаг 4. В конце приготовления добавляем соль, перец и сахар.
Шаг 5. Ложкой протираем массу через сито.
Важно! Не стоит пробивать соус блендером, в этом случае у него будет морковный цвет, а нам нужно, чтобы томат был более крупным.
Соус из сладкого перца
сладкий перец
лук
чеснок
оливковое масло для жарки
2-3 ст. л. сливочного масла
соль и черный перец
Шаг 1. Перец очистить, удалить семена, нарезать тонкой соломкой.
Шаг 2. Мелко нарезать лук и чеснок.
Шаг 3. Обжарить в растительном масле лук, добавить к нему перец, потом чеснок.
Шаг 4. Немного потушить, добавить сливочное масло.
Шаг 5. Все пробить блендером до однородной массы.
Шаг 6. Соус хорошо сочетается с пастой, креветками и овечьим сыром пекорино.
