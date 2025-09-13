Томить и протирать. Два ярких овощных соуса для макарон и не только

Мы часто не задумываемся о соусе и думаем, что самое важное — хорошо приготовить продукт, который будем этим соусом поливать. Однако соус может украсить даже самое простое блюдо: просто отвариваем макароны, поливаем соусом — и вот у нас уже отличный сытный обед или ужин.

Предлагаем приготовить два классных соуса. Их можно добавить к пасте, можно полить рис или булгур. А можно использовать для овощей или рыбы.

Итальянский соус «Маринара»

Много обычных помидоров, можно взять сливовидные (или 1 кг томатов без кожи в собственном соку, если нет дешевых и вкусных помидоров, дополнить 500 г свежих томатов).

несколько зубчиков чеснока 100 мл оливкового масла 100 г очищенного лука 50 г стебля сельдерея 30 г сахара 10 г соли черный перец красное вино

Шаг 1. Помидоры нарезаем и обжариваем в оливковом масле.

Шаг 2. Нарезаем стебель сельдерея, добавляем к томатам и тушим.

Пища для мозга. Почему на завтрак лучше съесть кашу или макароны Подробнее

Шаг 3. Добавляем мелко нарубленный чеснок, немного белого вина. И тушим все час-полтора.

Шаг 4. В конце приготовления добавляем соль, перец и сахар.

Шаг 5. Ложкой протираем массу через сито.

Важно! Не стоит пробивать соус блендером, в этом случае у него будет морковный цвет, а нам нужно, чтобы томат был более крупным.

Соус из сладкого перца

сладкий перец лук чеснок оливковое масло для жарки 2-3 ст. л. сливочного масла соль и черный перец

Шаг 1. Перец очистить, удалить семена, нарезать тонкой соломкой.

Шаг 2. Мелко нарезать лук и чеснок.

Шаг 3. Обжарить в растительном масле лук, добавить к нему перец, потом чеснок.

Шаг 4. Немного потушить, добавить сливочное масло.

Шаг 5. Все пробить блендером до однородной массы.

Шаг 6. Соус хорошо сочетается с пастой, креветками и овечьим сыром пекорино.