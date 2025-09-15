Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять советов, которые помогут заменить сладости без потери для вкуса 0 348

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Пять советов, которые помогут заменить сладости без потери для вкуса

Уменьшить потребление сахара, не отказываясь от удовольствия от еды, вполне возможно, отметила диетолог Вагнер дос Рейс в беседе с Terra. Она перечислила для любителей сладкого пять полезных советов, которые помогают облегчить этот процесс.

В обычном хлебе нередко содержится добавленный сахар. Лучше выбирать цельнозерновой хлеб или выпечку по домашним рецептам. Белый сахар стоит заменить яблоками, бананами или молотой корицей.

Вместо газированных напитков эксперт посоветовала отдавать предпочтение воде с лимоном, мятой и имбирем.

Альтернативой печенью могут стать орехи, сухофрукты и чипсы из бананов, яблок или кокоса.

Любителям шоколада стоит выбирать тот, в котором не менее 70 % какао.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи?
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи? 276
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой 364
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память 203
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало 637

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 3
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 25
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 56
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 44
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 48
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 70
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 3
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 25
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 56

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео