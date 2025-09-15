Пять советов, которые помогут заменить сладости без потери для вкуса

Уменьшить потребление сахара, не отказываясь от удовольствия от еды, вполне возможно, отметила диетолог Вагнер дос Рейс в беседе с Terra. Она перечислила для любителей сладкого пять полезных советов, которые помогают облегчить этот процесс.

В обычном хлебе нередко содержится добавленный сахар. Лучше выбирать цельнозерновой хлеб или выпечку по домашним рецептам. Белый сахар стоит заменить яблоками, бананами или молотой корицей.

Вместо газированных напитков эксперт посоветовала отдавать предпочтение воде с лимоном, мятой и имбирем.

Альтернативой печенью могут стать орехи, сухофрукты и чипсы из бананов, яблок или кокоса.

Любителям шоколада стоит выбирать тот, в котором не менее 70 % какао.