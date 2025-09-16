Названы продукты и напитки, которые помогут вернуть талию

Чаще всего причины набора лишнего веса кроются в рационе и режиме питания. Многочисленные диеты для похудения основываются на двух общих ключевых правилах.

По словам врача-диетолога Лизы Афинской, в рационе обязательно должны присутствовать в достаточном количестве клетчатка и жидкость. Их дефицит приводит к вздутию живота, который начинает выглядеть значительно больше, чем он есть на самом деле.

Простая чистая вода при регулярном употреблении на протяжении всего дня поддерживает работу кишечника и способствует его адаптации к повышенному объему клетчатки. В свою очередь благодаря пищевым волокнам нормализуется работа желудочно-кишечного тракта и уменьшается вздутие.

Чтобы «увидеть талию», эксперт рекомендует сократить до минимума наличие в рационе ферментируемых продуктов с плохо усвояемыми углеводами. Вздутие живота может случиться от потребления яблок, груш, чеснока, брюссельской капусты, бобовых и молока.

Лучше отдавать предпочтение овощам, не провоцирующим подобное неприятное явление, а именно – болгарскому перцу, моркови, кабачкам. Отличным вариантом может стать салат с помидорами и огурцами, сдобренный оливковым маслом. На десерт полезно употребить горстку вишен или зеленоватый банан.

Согласно результатам последних исследований, кроме чистой питьевой воды, хорошо пить имбирный чай в перерывах между приемами пищи. Этот напиток препятствует развитию метеоризма и вздутия живота, а также способствует улучшению моторики желудочно-кишечного тракта. Имбирный чай лучше употреблять с долькой лимона или апельсина, но без сахара или меда, советует доктор Афинская.