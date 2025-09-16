Baltijas balss logotype
Стало известно, сколько шоколада нужно съедать в неделю для укрепления здоровья

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Стало известно, сколько шоколада нужно съедать в неделю для укрепления здоровья

Диетологи сходятся во мнении — ценность для здоровья имеет только одна разновидность шоколада и то при строгом соблюдении нормы.

По словам врача-эндокринолога Маргариты Белоусовой, реальную пользу организму приносит лишь шоколад с содержанием какао-бобов не менее 70%. Именно он богат антиоксидантами — веществами, которые снижают воспалительные процессы, поддерживают сердце и сосуды, а также помогают контролировать уровень «плохого» холестерина.

Белый и молочный варианты врач советует исключить: в них почти нет какао, зато много сахара и жиров. Начинки вроде карамели, нуги или орехов еще больше снижают ценность плитки.

При этом даже полезный темный шоколад нужно есть в ограниченном количестве. Оптимальная доза — до 25 г в день (примерно 2–3 дольки) или около 180 г в неделю.

Превышение этой нормы грозит не только набором веса, но и нарушениями обмена веществ. Опасность кроется в том, что шоколад воздействует на так называемую «систему вознаграждения» мозга. Сахар и жиры стимулируют выработку серотонина, дофамина и эндорфинов — нейромедиаторов, отвечающих за ощущение удовольствия. Поэтому остановиться бывает сложно, и именно этот механизм повышает риск переедания.

Несмотря на все, есть группы людей, которым и темный, и любой другой шоколад может принести вред. Например, сладкое обязательно исключают при аллергии на какао, подагре и обострении заболеваний ЖКТ.

#полезно знать
Оставить комментарий

