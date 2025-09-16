Врач назвала 6 омолаживающих специй

Процесс старения организма начинается не с появления морщин. Увядание происходит постепенно из-за хронического воспаления, окислительного стресса и прочих нарушений в работе клеток. Влиять на эти механизмы помогают самые обычные специи, заявила врач-эндокринолог и популяризатор кулинарной медицины Катя Янг.

Приправы работают как натуральные антиоксиданты. Одним из главных союзников молодости считается куркума. Ее активное вещество — куркумин — снижает воспаление, замедляет гликацию белков и поддерживает работу митохондрий, энергетических центров клетки.

Не менее полезен имбирь. Содержащиеся в нем гингеролы и шогаолы подавляют окислительный стресс. Сосуды получают дополнительную защиту, а уровень сахара в крови дольше остается стабильным.

Корица помогает клеткам активнее усваивать глюкозу и снижает образование конечных продуктов гликирования. Регулярное употребление корицы снижает риски развития диабета 2 типа.

Чеснок тоже заслуживает отдельного упоминания. Благодаря аллицину он препятствует образованию тромбов, улучшает работу сосудов и стимулирует процессы аутофагии — естественного «устранения» поврежденных клеток.

Наконец, кардамон и кайенский перец закрепляют результат. Первый продукт помогает печени справляться со стрессом и снижает уровень липидов в крови, второй за счет капсаицина ускоряет обмен веществ и поддерживает здоровый вес, уменьшая количество висцерального жира.

«Специи — это ваш секретный ингредиент в борьбе со старением. Добавляя специи в свой рацион, вы даете своему телу постоянный поток низкодозовых молекулярных сигналов, которые снижают скорость старения и риск хронических болезней», — заключила врач.