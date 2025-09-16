Врач назвала овощ, который снижает давление и холестерин

Кардиолог Мария Перельо порекомендовала людям с сердечно-сосудистыми проблемами включить в ежедневный рацион лук. Об этом сообщает издание 20minutos.

По словам специалиста, этот привычный овощ богат кверцетином — природным антиоксидантом, который помогает снижать артериальное давление, уменьшает уровень холестерина в крови и тормозит воспалительные процессы. Кроме того, в луке содержатся калий, клетчатка и витамины, необходимые для нормальной работы организма.

Доктор отметила, что лук положительно влияет не только на сердце и сосуды, но и на уровень сахара в крови. Поэтому он особенно полезен людям с диабетом. Еще одно его достоинство — поддержка работы почек.

Перельо подчеркнула, что добавление лука в рацион может стать простым и доступным способом укрепить здоровье без сложных диет и дорогостоящих препаратов.