Как сварить макароны без кастрюли — 2 самых интересных способа 0 270

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как сварить макароны без кастрюли — 2 самых интересных способа

Многие дети обожают макароны, да и для взрослых это наиболее простой и привычный гарнир.

Однако не стоит просто варить макароны в кипящей подсоленой воде, заявила шеф-повар и блогер Холли-Эвелин, в TikTok она известна как @cookingwithhollieevelyn.

Кулинар делает все так: бросает сухие макароны в сковороду, добавляет овощи — помидоры черри, перец, кабачки, вяленые томаты, лук и чеснок — и заливает все бульоном. Через 10 минут, как и при варке в кастрюле, блюдо будет готово.

«Я готовлю пасту в курином бульоне с овощами. Он впитывает все питательные вещества и вкус, делая пасту в 10 раз вкуснее (и без лишней посуды!)», — призналась Холли.

В конце добавляется 1 ч. л. кукурузного крахмала и немного соуса для пасты, чтобы получилась густая, кремовая консистенция.

Не только в сковороде

Макароны можно приготовить и в микроволновке. Такой вариант выручает в офисе, когда нет времени на полноценный обед, или дома, если нужно сделать перекус на одного без лишней возни с посудой.

На порцию понадобится 100 г пасты, 220 мл кипятка, 1 ч. л. растительного масла и щепотка соли.

Макароны заливаются кипятком в глубокой стеклянной или керамической миске, пригодной для СВЧ, добавляются масло и соль. Дальше емкость ставят в микроволновку на 2 минуты при максимальной мощности. После перемешивания цикл повторяется еще раз. Макароны доводятся до состояния аль денте короткими подходами по минуте. Вода должна впитаться или выпариться, и тогда блюдо готово к подаче.

#полезно знать
