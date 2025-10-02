Жареную картошку готовить умеют все, но не всем удается приготовить ее до золотистой корочки.

Ради вкусного гарнира приходится чередовать жарку с крышкой и без крышки, аккуратно переворачивать дольки лопаткой и солить блюдо в самый последний момент. Даже при условии, что все шаги выполнены, нужного результата можно и не получить, отметили эксперты издания Huffpost.

Однако секрет идеальной картошки все-таки был раскрыт — на него полагаются именитые шеф-повара Гордон Рамзи, Мэри Берри и другие.

Как пожарить хрустящую картошку

Для идеальной корочки картофель предварительно обваливают в манной крупе. Делать это нужно не сразу, а только после того, как корнеплод отварили до полуготовности и откинули на дуршлаг.

Многие хозяйки торопятся и кладут картофель в духовку или на сковороду сразу после варки. Эксперты настоятельно рекомендуют остудить овощ или даже убрать его в холодильник на ночь.

Затем картошку обжаривают на сильно разогретой сковороде и слегка встряхивают.

Манная крупа впитывает лишнюю влагу с поверхности картофеля. При контакте с раскаленным маслом она превращается в тонкую корочку, которая напоминает покрытие на жареной курице. Середина же остается мягкой, как и нужно.

По вкусу в манку можно сразу добавить любимые специи: