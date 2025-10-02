Жареную картошку готовить умеют все, но не всем удается приготовить ее до золотистой корочки.
Ради вкусного гарнира приходится чередовать жарку с крышкой и без крышки, аккуратно переворачивать дольки лопаткой и солить блюдо в самый последний момент. Даже при условии, что все шаги выполнены, нужного результата можно и не получить, отметили эксперты издания Huffpost.
Однако секрет идеальной картошки все-таки был раскрыт — на него полагаются именитые шеф-повара Гордон Рамзи, Мэри Берри и другие.
Как пожарить хрустящую картошку
Для идеальной корочки картофель предварительно обваливают в манной крупе. Делать это нужно не сразу, а только после того, как корнеплод отварили до полуготовности и откинули на дуршлаг.
Многие хозяйки торопятся и кладут картофель в духовку или на сковороду сразу после варки. Эксперты настоятельно рекомендуют остудить овощ или даже убрать его в холодильник на ночь.
Затем картошку обжаривают на сильно разогретой сковороде и слегка встряхивают.
Манная крупа впитывает лишнюю влагу с поверхности картофеля. При контакте с раскаленным маслом она превращается в тонкую корочку, которая напоминает покрытие на жареной курице. Середина же остается мягкой, как и нужно.
По вкусу в манку можно сразу добавить любимые специи:
чеснок;
паприку;
перец;
карри;
куркуму;
хмели-сунели и другие.
