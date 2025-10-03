Baltijas balss logotype
Невкусно, зато полезно: как приучить себя есть печень, брокколи и оливки 0 126

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Невкусно, зато полезно: как приучить себя есть печень, брокколи и оливки

У каждого человека есть список продуктов, которые он предпочел бы не видеть на своей тарелке. Для одних это брокколи, для других — оливки, горький шоколад или печень.

Избирательность в еде кажется несущественной проблемой, однако из-за устойчивых пищевых привычек человек лишает себя и новых вкусовых впечатлений, и важных питательных веществ, сообщили эксперты научного издания The Conversation.

Почему мы едим не все

Вкусовые привычки формируются под влиянием генетики, среды и привычек, отметили ученые в статье для издания ACS. Так, дети с ранних лет тянутся к сладкому и соленому, а вот любовь к горьким вкусам приходит позже. Одной из вероятных причин смены предпочтений является изменение микробиома кишечника.

Значение имеет состав слюны. В ней могут содержаться ферменты, которые подчеркивают или, наоборот, смягчают определенные вкусы. С возрастом действие ферментов может как усиливаться, так и ослабевать — все индивидуально.

Кроме того, постепенно возрастает социальное влияние на человека. Дети не пьют кофе, а вот взрослым приходящий с чашкой эспрессо прилив бодрости очень кстати. То же самое происходит с алкоголем, особенно терпким и горьким.

Зачем пробовать «нелюбимую» еду

Придирчивость в еде связана с дефицитом витаминов и минералов, особенно если исключаются целые группы продуктов. В качестве примера можно привести печень. Для человека субпродукты остаются одним из лучших источников гемового железа, но вкус у них специфический. При подозрении на анемию первым делом вносят корректировки в рацион — приходится есть то, что не нравится.

Как же привыкнуть к незнакомой еде? Существует несколько хитростей:

есть маленькими порциями, но регулярно (через 10–15 попыток вкус перестанет смущать);
маскировать неприятные привкусы (добавлять соусы, использовать маринады или сочетать с другими продуктами);
создавать позитивный контекст (есть новое в приятной компании или в любимом заведении).
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
