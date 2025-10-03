Baltijas balss logotype
Запивать творог чаем? Врач предупредила о последствиях 1 281

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Запивать творог чаем? Врач предупредила о последствиях

Творог служит отличным продуктом для завтрака, а чай — незаменимым дополнением к любому приему пищи. Что будет, если их совместить? Ответ нашелся у врача.

Гастроэнтеролог Елена Пехотина пояснила, что крепкий чай способен снижать усвоение кальция. Причина кроется в дубильных веществах — танинах.

Танины связывают кальций и железо, образуя труднорастворимые комплексы. Влияние танинов на усвояемость кальция изучили ученые Университета Теннесси.

Для здорового человека, питающегося разнообразно, такое сочетание не опасно. Организм все равно получает нужное количество минералов из другой пищи. Однако есть ситуации, когда рисковать не стоит. Так, чай и богатые кальцием продукты не сочетаются:

при риске остеопороза;
при анемии;
при ограниченном рационе.

В этих случаях гастроэнтеролог советует разносить прием творога и крепкого чая хотя бы на 30–40 минут.

Что еще влияет на усвоение кальция

На то, насколько эффективно усваивается кальций, влияют и другие продукты. Например, кофе и «газировка» также могут мешать процессу. В то же время яйца и кисломолочные напитки, такие как кефир, усвоение минерала улучшают.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Ш
    Шурик
    3-го октября

    А сколько тех танинов в красном вине ... море ! Так что сыр с красным вином не годится ?

    0
    0

