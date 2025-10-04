Baltijas balss logotype
Названы самые полезные каши для завтрака — рейтинг составила врач 0 301

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названы самые полезные каши для завтрака — рейтинг составила врач

Сколько бы вариантов завтраков не существовало, каша остается востребованной. Диетолог Анна Веселова назвала самые полезные утренние блюда: их стоит есть и взрослым, и детям.

Многие с детства привыкли начинать день с ароматной теплой каши. Самой полезной является овсяная, заявила специалист. В ней идеально соединились белки, клетчатка, магний, цинк, селен, железо, фосфор и марганец. Если подать ее с фруктами, ягодами или орехами, то к набору питательных веществ добавятся витамины и полезные жиры. Овсянка прекрасно утолит утренний голод и сохранит чувство сытости до следующего приема пищи.

На второе место Анна Веселова поставила перловую кашу. Перед приготовлением крупу рекомендуется замочить на ночь. Главное преимущество перловки состоит в том, что ее можно сделать не только сладкой. Вкусной получается каша на курином бульоне. Это и питательно, и полезно для иммунитета.

Третий вариант, который нельзя обделить вниманием, — пшенная каша. Она полезна, но является более «тяжелой» по сравнению с овсянкой и перловкой.

Врач упомянула и популярную рисовую кашу. Время от времени ее тоже можно подавать к завтраку, но помните, что по пользе она уступит ранее перечисленным лидерам.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео