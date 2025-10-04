Легкий, сытный крем-суп с приятной текстурой кажется идеальным блюдом для осени. Но можно ли считать его полноценным с точки зрения питания?

Что не так с крем-супом

Нутрициолог Оксана Николенко отметила, что классический крем-суп нельзя назвать полноценным приемом пищи. Обычно в нем не хватает медленных углеводов и качественных жиров. Из-за этого после целой тарелки супа чувство сытости может уходить быстрее, чем хотелось бы.

Однако это не значит, что от блюда стоит отказаться. Николенко советует «обыграть и сбалансировать» его, например:

добавить в суп птицу, рыбу или морепродукты в качестве источника легкоусвояемого белка; заменить привычные коровьи сливки на кокосовые, ведь линолевая кислота в них улучшает состояние кишечника и не вызывает вздутия; подать суп с цельнозерновым хлебом, чтобы восполнить потребность в «правильных» углеводах.

Добавлять ли сливки в крем-суп

У тех, кто контролирует вес, но любит крем-супы, возникает много сомнений насчет сливок — и растительных, и животных. Ученые из Испании даже посвятили этому вопросу целое исследование. Продукт на самом деле отличается высокой энергетической ценностью, содержит много жиров, а значит, должен употребляться дозировано.

«Для контролирующих свое питание и свой вес советую добавлять сливки порционно в тарелку, небольшое количество» — уточнила эксперт.