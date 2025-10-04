Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неполноценное блюдо: нутрициолог рассказала о недостатках крем-супов 0 195

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Неполноценное блюдо: нутрициолог рассказала о недостатках крем-супов

Легкий, сытный крем-суп с приятной текстурой кажется идеальным блюдом для осени. Но можно ли считать его полноценным с точки зрения питания?

Что не так с крем-супом

Нутрициолог Оксана Николенко отметила, что классический крем-суп нельзя назвать полноценным приемом пищи. Обычно в нем не хватает медленных углеводов и качественных жиров. Из-за этого после целой тарелки супа чувство сытости может уходить быстрее, чем хотелось бы.

Однако это не значит, что от блюда стоит отказаться. Николенко советует «обыграть и сбалансировать» его, например:

добавить в суп птицу, рыбу или морепродукты в качестве источника легкоусвояемого белка;
заменить привычные коровьи сливки на кокосовые, ведь линолевая кислота в них улучшает состояние кишечника и не вызывает вздутия;
подать суп с цельнозерновым хлебом, чтобы восполнить потребность в «правильных» углеводах.

Добавлять ли сливки в крем-суп

У тех, кто контролирует вес, но любит крем-супы, возникает много сомнений насчет сливок — и растительных, и животных. Ученые из Испании даже посвятили этому вопросу целое исследование. Продукт на самом деле отличается высокой энергетической ценностью, содержит много жиров, а значит, должен употребляться дозировано.

«Для контролирующих свое питание и свой вес советую добавлять сливки порционно в тарелку, небольшое количество» — уточнила эксперт.

Читайте нас также:
#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сколько яблок в день можно съесть без вреда для здоровья?
Изображение к статье: Сколько яблок в день можно съесть без вреда для здоровья?
Найден способ спасти вялую морковку — эта хитрость вновь сделает ее хрустящей
Изображение к статье: Найден способ спасти вялую морковку — эта хитрость вновь сделает ее хрустящей
Как приготовить говядину сочной и мягкой: 3 способа
Изображение к статье: Как приготовить говядину сочной и мягкой: 3 способа
Ученые выяснили, какой чай потенциально защищает от деменции и диабета
Изображение к статье: Ученые выяснили, какой чай потенциально защищает от деменции и диабета
Изображение к статье: Названы самые полезные каши для завтрака — рейтинг составила врач
Названы самые полезные каши для завтрака — рейтинг составила врач 300
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
В каком виде тыква полезнее всего? 598
Изображение к статье: Запивать творог чаем? Врач предупредила о последствиях
Запивать творог чаем? Врач предупредила о последствиях 1 453
Изображение к статье: Диетолог назвала распространенные ошибки худеющих
Диетолог назвала распространенные ошибки худеющих 202

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 7
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 9
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 32
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 20
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 16
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 22
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 7
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 9
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео