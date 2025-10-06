Бутерброд с кусочком мяса служит, пожалуй, самым оптимальным вариантом для перекуса. Ветчина, колбаса, карбонад — выбор деликатесов велик, но какой из них можно назвать полезным?

Эксперты издания Health опросили диетологов и выяснили, какой мясной продукт можно оставить в рационе. Оказалось, что все врачи единодушно посоветовали выбирать полуфабрикаты из индейки.

Чем полезна индейка

С точки зрения питательной ценности в 2 ломтиках деликатеса (например, вареной ветчины из грудки индейки) содержится около 50 ккал и 11 г белка.

«По своему пищевому профилю индейка выделяется среди других мясных деликатесов, поскольку содержит меньше насыщенных жиров и калорий, что полезно для худеющих или людей с ослабленной сердечно-сосудистой системой», — объяснила диетолог Лена Бакович.

Кроме того, мясо птицы богато витаминами группы B, цинком и селеном, которые поддерживают иммунитет, укрепляют здоровье кожи, костей и мышц.

Как выбрать индейку в магазине

По словам диетологов, лучше отдавать предпочтение запеченой грудке индейки: такие полуфабрикаты в вакуумной упаковке часто встречаются в магазине. Подойдет и правильно приготовленная ветчина. Очень важно, чтобы в составе продукта было: