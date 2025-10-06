Кажется, что очищать овощи и фрукты просто необходимо. Так они выглядят аккуратнее, есть их проще и безопаснее — на поверхности нередко остаются грязь и микробы.

Однако именно в кожуре скрывается главный запас витаминов, клетчатки и антиоксидантов, уверяют эксперты VeryWell Health. Какие же плоды можно — скорее даже нужно — не чистить?

Киви

Ворсистая кожура вдвое богаче клетчаткой, чем мякоть, а также содержит витамины Е, С и полифенолы. Например, исследование, представленное в журнале Nutrients, показало, что употребление киви с кожурой снижает воспаление и улучшает работу ЖКТ.

Помидор

В томатной кожуре в 2,5 раза больше ликопина, чем в мякоти. Мощный антиоксидант, который защищает кожу от солнца и стимулирует выработку коллагена. Кроме того, в ней есть цинк, марганец и медь.

Цитрусовые

Цедра богата клетчаткой, витамином С и биофлавоноидами. Полифенолы (например, лимонен) укрепляют иммунитет и снижают риск диабета 2 типа. Не обязательно есть ее ложками — можно натирать в салаты, напитки и десерты.

Картофель

Картофельная кожура содержит больше витамина С, калия, фолиевой кислоты и магния, чем очищенный клубень. Также кожура стимулирует выработку коллагена и обладает антиоксидантными свойствами. Этому феномену посвятили исследование ученые из Перу.

Морковь

Тонкая кожура корнеплода — кладезь бета-каротина, антиоксидантов и клетчатки. Она не менее полезна для зрения, кожи и иммунитета.

Яблоко

В кожуре содержатся кверцетин, катехин и хлорогеновая кислота, помогающие сердцу.

Виноград

Кожица ягод богата ресвератролом и антоцианами, которые защищают сердце, снижают воспаление и укрепляют микробиом кишечника.

Арбуз

Белая часть арбузной корки богата цитруллином, который улучшает кровообращение и снижает давление, а также витаминами C и B6. Ее можно мариновать, добавлять в смузи или салаты.

Как есть кожуру

Перед употреблением стоит выполнить ряд важных действий: