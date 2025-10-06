Baltijas balss logotype
Творог без скуки: рецепты, которые понравятся даже тем, кто его избегает

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Творог без скуки: рецепты, которые понравятся даже тем, кто его избегает

Творог можно использовать не только для завтрака, но и для сытных перекусов и ужинов. Делимся рецептами, с которыми вы полюбите этот полезный продукт.

Творог – один из самых полезных продуктов в рационе, но есть его "ложкой из пачки" нравится далеко не всем. И это нормально: способов включить его в питание намного больше, чем может показаться.

Почему творог действительно важен

В первую очередь это источник легкоусвояемого белка – важного для мышц, кожи и обмена веществ. Он богат кальцием и фосфором, которые отвечают за крепкие кости и здоровые зубы. В твороге есть витамины группы B, улучшающие состояние кожи и волос, а также аминокислоты, которые помогают работе нервной системы. Регулярное употребление творога поддерживает уровень энергии, улучшает пищеварение и снижает риск нехватки кальция, особенно у женщин.

Как добавить творог в рацион, если не любите его вкус

Необязательно есть творог "как есть". Он отлично работает как основа для разных блюд – от завтраков до перекусов и даже ужинов. Вот несколько вариантов, которые делают его совсем не скучным:

Вафли с творогом

vafli.jpg

Фото: Freepik

Ингредиенты:

150 г творога 1 яйцо 3 ст. л. овсяной муки ½ ч. л. разрыхлителя щепотка соли

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты до однородности. Выпекайте в вафельнице 3–4 минуты до золотистой корочки. Подавайте с ягодами, медом или авокадо.

Пицца на творожной основе

24434.jpg

Фото: Freepik

Ингредиенты:

200 г творога 1 яйцо 3–4 ст. л. рисовой муки (или цельнозерновой) щепотка соли ** Приготовление:**

Смешайте ингредиенты, сформируйте основу и выпекайте 10–12 минут при 180°С. Сверху кладите все, что любите: овощи, зелень, сыр, салями и т.п.

Творожный соус к овощам

cream-sauce-fish.jpg

Фото: Freepik

Ингредиенты:

150 г творога сок ½ лимона 1 ст. л. оливкового масла горсть зелени (укроп, петрушка или базилик) щепотка соли и перца

Приготовление:

Взбейте творог с зеленью и заправками. Используйте как дип для овощей или намазку для хлебцев.

#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

