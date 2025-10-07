В отдельных комбинациях мед теряет часть своих полезных свойств. О том, с чем лучше не смешивать натуральный подсластитель, рассказали эксперты.

Мед по праву считается «суперфудом»: он укрепляет иммунитет, поддерживает работу ЖКТ и обмен веществ. Но чтобы получить обещанную пользу, важно учитывать, с чем вы сочетаете мед.

Горячие напитки

Первое и самое распространенное сочетание — мед и горячие жидкости. Мы привыкли добавлять ложку меда в чай или молоко, но высокие температуры разрушают ферменты и антиоксиданты в продукте. Ученые из Малайзии доказали, что уже при 50 °C часть полезных свойств меда исчезает, а при более сильном нагреве могут образовываться и нежелательные соединения.

Масло гхи

Еще один неожиданный «враг» меда — гхи, или топленое масло. Согласно статье в журнале Toxicology Reports, при одновременном употреблении меда и гхи возможны проблемы с пищеварением и токсическая нагрузка на организм. Пока данные подтверждены только на животных, но специалисты все равно советуют проявлять осторожность.

Молочные продукты

Хотя мед часто сочетают с йогуртом, творогом или молоком, у людей с чувствительным ЖКТ такие комбинации могут вызвать вздутие и дискомфорт. Особенно это актуально для тех, кто страдает непереносимостью лактозы.

Жирное и алкоголь

Мед сам по себе является калорийным продуктом (в 1 ст. л. около 64 ккал). В сочетании с жирной жареной пищей он замедляет пищеварение и вызывает тяжесть в желудке. А вот вместе с алкоголем мед усиливает обезвоживание: фруктоза усугубляет симптомы похмелья, сообщили авторы исследования, представленного в Current Research in Food Science.

С чем можно сочетать мед?

По словам диетолога Эллисон Херрис, эксперта портала VeryWell Health, мед отлично «уживается» с: