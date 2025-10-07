Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не сочетайте мед с этими 5 продуктами: эксперты предупредили о рисках 0 191

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не сочетайте мед с этими 5 продуктами: эксперты предупредили о рисках
ФОТО: Unsplash

В отдельных комбинациях мед теряет часть своих полезных свойств. О том, с чем лучше не смешивать натуральный подсластитель, рассказали эксперты.

Мед по праву считается «суперфудом»: он укрепляет иммунитет, поддерживает работу ЖКТ и обмен веществ. Но чтобы получить обещанную пользу, важно учитывать, с чем вы сочетаете мед.

Горячие напитки

Первое и самое распространенное сочетание — мед и горячие жидкости. Мы привыкли добавлять ложку меда в чай или молоко, но высокие температуры разрушают ферменты и антиоксиданты в продукте. Ученые из Малайзии доказали, что уже при 50 °C часть полезных свойств меда исчезает, а при более сильном нагреве могут образовываться и нежелательные соединения.

Масло гхи

Еще один неожиданный «враг» меда — гхи, или топленое масло. Согласно статье в журнале Toxicology Reports, при одновременном употреблении меда и гхи возможны проблемы с пищеварением и токсическая нагрузка на организм. Пока данные подтверждены только на животных, но специалисты все равно советуют проявлять осторожность.

Молочные продукты

Хотя мед часто сочетают с йогуртом, творогом или молоком, у людей с чувствительным ЖКТ такие комбинации могут вызвать вздутие и дискомфорт. Особенно это актуально для тех, кто страдает непереносимостью лактозы.

Жирное и алкоголь

Мед сам по себе является калорийным продуктом (в 1 ст. л. около 64 ккал). В сочетании с жирной жареной пищей он замедляет пищеварение и вызывает тяжесть в желудке. А вот вместе с алкоголем мед усиливает обезвоживание: фруктоза усугубляет симптомы похмелья, сообщили авторы исследования, представленного в Current Research in Food Science.

С чем можно сочетать мед?

По словам диетолога Эллисон Херрис, эксперта портала VeryWell Health, мед отлично «уживается» с:

свежими фруктами,
орехами,
овсянкой,
теплыми травяными чаями,
лимоном,
имбирем,
куркумой,
корицей.
Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Чем красная икра бывает полезнее черной?
Изображение к статье: Чем красная икра бывает полезнее черной?
Подсчитано сколько человек в мире придерживаются здорового и рационального питания
Изображение к статье: Подсчитано сколько человек в мире придерживаются здорового и рационального питания
В каком виде тыква полезнее всего?
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Как приготовить вегетарианский плов с сухофруктами и тыквенными семечками
Изображение к статье: Как приготовить вегетарианский плов с сухофруктами и тыквенными семечками
Изображение к статье: Эндокринолог назвала продукты, которые помогут справиться с тяжестью в желудке после переедания
Эндокринолог назвала продукты, которые помогут справиться с тяжестью в желудке после переедания 183
Изображение к статье: Биохимик популярно объяснила, чем грозит увлечение ультрапереработанной пищей
Биохимик популярно объяснила, чем грозит увлечение ультрапереработанной пищей 130
Изображение к статье: Подтверждена польза арбуза для сердца
Подтверждена польза арбуза для сердца 128
Изображение к статье: Кожура полезнее, чем мякоть: какие 8 овощей и фруктов лучше есть неочищенными
Кожура полезнее, чем мякоть: какие 8 овощей и фруктов лучше есть неочищенными 322

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 3
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 6
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 17
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 12
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 27
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 19
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 3
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 6
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео