Американские исследователи выяснили, как ежедневное употребление арбуза влияет на организм людей с повышенным артериальным давлением.

Результаты их работы опубликованы в журнале Nutrients.

В течение месяца 39 участникам эксперимента давали либо контрольный напиток, либо 1–2 чашки мякоти арбуза в день. Суточные измерения не показали значительных изменений артериального давления, однако в крови добровольцев, употреблявших арбуз, повысился уровень L-аргинина и улучшилось соотношение с молекулой ADMA. Эти показатели напрямую связаны с выработкой оксида азота, который способствует расширению сосудов и защищает их от повреждений.

Таким образом, даже без выраженного снижения давления арбуз продемонстрировал способность поддерживать работу сердца и сосудов. По словам учёных, регулярное употребление этой ягоды улучшает состояние эндотелия и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи отмечают, что для более выраженного эффекта, вероятно, потребуется увеличить дозу или продолжительность приёма арбуза. В дальнейшем специалисты намерены сравнить действие свежей ягоды с концентратами аминокислот.