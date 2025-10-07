Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подтверждена польза арбуза для сердца 0 129

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Подтверждена польза арбуза для сердца

Американские исследователи выяснили, как ежедневное употребление арбуза влияет на организм людей с повышенным артериальным давлением.

Результаты их работы опубликованы в журнале Nutrients.

В течение месяца 39 участникам эксперимента давали либо контрольный напиток, либо 1–2 чашки мякоти арбуза в день. Суточные измерения не показали значительных изменений артериального давления, однако в крови добровольцев, употреблявших арбуз, повысился уровень L-аргинина и улучшилось соотношение с молекулой ADMA. Эти показатели напрямую связаны с выработкой оксида азота, который способствует расширению сосудов и защищает их от повреждений.

Таким образом, даже без выраженного снижения давления арбуз продемонстрировал способность поддерживать работу сердца и сосудов. По словам учёных, регулярное употребление этой ягоды улучшает состояние эндотелия и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи отмечают, что для более выраженного эффекта, вероятно, потребуется увеличить дозу или продолжительность приёма арбуза. В дальнейшем специалисты намерены сравнить действие свежей ягоды с концентратами аминокислот.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Чем красная икра бывает полезнее черной?
Изображение к статье: Чем красная икра бывает полезнее черной?
Подсчитано сколько человек в мире придерживаются здорового и рационального питания
Изображение к статье: Подсчитано сколько человек в мире придерживаются здорового и рационального питания
В каком виде тыква полезнее всего?
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Как приготовить вегетарианский плов с сухофруктами и тыквенными семечками
Изображение к статье: Как приготовить вегетарианский плов с сухофруктами и тыквенными семечками
Изображение к статье: Эндокринолог назвала продукты, которые помогут справиться с тяжестью в желудке после переедания
Эндокринолог назвала продукты, которые помогут справиться с тяжестью в желудке после переедания 183
Изображение к статье: Биохимик популярно объяснила, чем грозит увлечение ультрапереработанной пищей
Биохимик популярно объяснила, чем грозит увлечение ультрапереработанной пищей 130
Изображение к статье: Не сочетайте мед с этими 5 продуктами: эксперты предупредили о рисках
Не сочетайте мед с этими 5 продуктами: эксперты предупредили о рисках 191
Изображение к статье: Кожура полезнее, чем мякоть: какие 8 овощей и фруктов лучше есть неочищенными
Кожура полезнее, чем мякоть: какие 8 овощей и фруктов лучше есть неочищенными 322

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 3
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 6
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 17
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 13
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 27
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 20
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 3
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 6
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео