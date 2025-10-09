Белоснежную улыбку гарантируют не только паста и щетка. Некоторые продукты способны очищать зубы естественным образом.

Как рассказала изданию Saber Vivir медсестра Эстер Гомес, если завершать приемы пищи определенными продуктами, то получится сохранить белизну зубов, устранить поверхностный налет и заодно здоровье десен.

Яблоко

По словам Гомес, откусывание яблока можно считать «чисткой» зубов. Плотная мякоть плода механически удаляет налет и мягко массирует десны, а природные кислоты нейтрализуют действие кофе, вина и табака, из-за которых зубная эмаль темнеет.

Кроме того, яблоко повышает слюноотделение, а слюна — это естественный «ополаскиватель» ротовой полости, который снижает риск кариеса.

Морковь, сельдерей и не только

Морковь, сельдерей и прочие твердые овощи очищают зубы от остатков пищи и, как и яблоко, стимулируют выработку слюны.

Кроме того, регулярное включение хрустящих овощей в рацион укрепляет челюстные мышцы, улучшает кровообращение в деснах и снижает риск воспаления.

Клубника

Клубника содержит кислоту, придающую зубам более светлый оттенок, и ксилит — натуральный подсластитель, который подавляет рост бактерий, образующих зубной налет.

Несмотря на яркий цвет, ягода не окрашивает эмаль, а наоборот, помогает ей сохранить блеск.

Что еще помогает сохранить зубы белыми

Эстер Гомес посоветовала включать в рацион продукты, богатые кальцием и пробиотиками (сыр, молоко и йогурт). Они нужны для того, чтобы:

укреплять эмаль; защищать десны; восстанавливать рН в ротовой полости; поддерживать полезную микрофлору, бороться с патогенными бактериями.

Одного правильного питания, конечно, будет мало. Хотя бы раз в год следует проходить профессиональную чистку у стоматолога, а после каждого приема пищи — чистить зубы или, если допустимо, полоскать рот.