Вкусные блюда не всегда легко перевариваются. Даже при правильном питании порой возникают вздутие, тяжесть или спазмы.

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие травы и специи реально помогают пищеварению и имеют доказательную эффективность.

Мята

Мята давно используется в народной медицине, а теперь ее пользу для кишечника подтверждают и клинические исследования. Результаты некоторых из них собрали и систематизировали ученые из Бразилии. Вот к каким выводам пришли исследователи. Все дело в том, что главный активный компонент растения, ментол, расслабляет гладкую мускулатуру, снижая боль и вздутие. Только при рефлюксе мяту советуют исключить — в этом случае ее свойства лишь усугубят неприятные симптомы.

Ромашка

Ромашка содержит флавоноиды и соединение апигенин, обладающие противовоспалительным и спазмолитическим эффектом. По словам Зухры Павловой и арабских ученых, чай или экстракт ромашки обладают следующим действием:

помогают при легких желудочных расстройствах; облегчают колики и вздутие; снижают кислотность; защищают слизистую желудка.

Фенхель

Фенхель — любимая специя диетологов. Его семена часто советуют жевать после еды, и не случайно. Активное вещество анетол обладает спазмолитическим и противовоспалительным действием, улучшая работу кишечника и помогая избавиться от газов.

Тмин

Тмин позволяет организму легко переваривать жиры, так как стимулирует выделение желчи и ферментов. В клинических наблюдениях, проведенных сотрудниками Тегеранского университета медицинских наук (Иран), уже через 2 недели употребления тмина проходили симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Не при язве и холецистите

По словам Павловой, травы и эфирные масла — не альтернатива терапии, но отличное дополнение к ней при легких нарушениях пищеварения.

«Перед приемом концентрированных экстрактов или эфирных масел обязательно консультируйтесь с врачом — особенно если есть хронические болезни», — подчеркнула эндокринолог.