Кисломолочные продукты связывают с укреплением костей и снижением риска переломов. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что прямой связи между употреблением йогурта и прочностью костей пока не найдено.

Йогурт получают путем ферментации молока двумя видами бактерий — Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Благодаря им в составе появляется больше ионизированных минералов, чем в обычном молоке.

В итоге йогурт оказывается богат:

витаминами В и К; кальцием; фосфором; магнием; цинком; селеном; белком высокого качества.

Данные микро- и макроэлементы укрепляют костную ткань и способствуют быстрому восстановлению мышечной ткани, но их преимуществ все равно недостаточно, чтобы говорить о полноценной защите от остеопороза.

Что выяснили исследователи

Ученые проанализировали 12 наблюдательных исследований с участием взрослых людей — как здоровых, так и с остеопорозом. Оценивались показатели минеральной плотности костной ткани, риск переломов и другие параметры.

В итоге лишь 2 исследования показали небольшое положительное влияние йогурта на плотность костей, но ни одно не подтвердило снижение риска переломов. Достоверной зависимости между количеством съедаемого йогурта и прочностью костей тоже не нашлось.

Эксперты отмечают, что в большинстве работ не учитывались важные факторы, такие как исходный уровень витамина D и кальция у участников, состав и качество йогурта (жирность, наличие пробиотиков, обогащение витаминами).

Несмотря на сомнительный эффект для костей, йогурт по-прежнему остается ценным продуктом. Он, по данным журнала Journal of Food Science, укрепляет кишечную микрофлору, поддерживает иммунитет и улучшает усвоение лактозы.