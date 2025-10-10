Baltijas balss logotype
Зеленое картофельное пюре с куркумой: вкусный и полезный рецепт 0 163

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленое картофельное пюре с куркумой: вкусный и полезный рецепт

Зеленое картофельное пюре с куркумой произведет настоящий фурор: это мы вам обещаем. Но самое интересное, что рецепт такого гарнира практически лежит на поверхности!

То есть, вам надо будет приготовить пюре из картошки и подкрасить его измельченной зеленью.

Кстати, молока в составе блюда нет, поэтому его смело могут употреблять вегетарианцы, веганы и те, кто соблюдает пост. При этом вкус пюре получается очень насыщенным, благодаря кинзе и молотой куркуме.

Если же вам хочется сделать его более нежным, не нарушая вегетарианские принципы, разбавьте мятый картофель подогретым кокосовым молоком. Ну а сладковатый оттенок кокоса можно будет уравновесить чуть большим количеством соли. Получится вкусно!

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

Картофель 1 кг Чеснок 2 зубчик(а) Кинза 8 веточка(и) Масло оливковое 4 ст.л. Куркума 0.5 ч.л. Соль по вкусу Перец чёрный молотый по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Для приготовления пюре выбирайте картофель рассыпчатый, с высоким содержанием крахмала. Очистите клубни, вымойте и отварите в подсоленной воде до полной готовности (25–30 минут).

Шаг 2

Пока варится картофель, займитесь заправкой. Переберите кинзу. Отделите тонкие веточки с листочками от стеблей. Стебли отложите для других блюд, здесь они не понадобятся. Листочки нарежьте и затем порубите. Очистите зубчики чеснока и тоже измельчите.

Шаг 3

Переложите чеснок и кинзу в ступку. Добавьте соль (лучше крупную или морскую). Растолките пестиком. Влейте 2 ст. л. оливкового масла. Тщательно перемешайте.

Шаг 4

Слейте воду с картофеля в чистую емкость. Из нее вам понадобится примерно 1 стакан. Разомните толкушкой. Всыпьте молотую куркуму. Перемешайте. Добавьте ароматную смесь кинзы и чеснока в масле. Шаг 5

Влейте оставшееся оливковое масло. Тщательно перемешайте. Посолите, поперчите и разбавьте горячим картофельным отваром, чтобы пюре приобрело среднюю густоту.

КСТАТИ

Картофельное пюре с куркумой можно подать на гарнир к любому жареному мясу или птице. Ну а если вы хотите получить чисто вегетарианский вариант, дополните блюдо ломтиками подсушенного в тостере цельнозернового хлеба.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Густоту картофельного пюре с куркумой регулируйте по вкусу, добавляя больше или меньше отвара. Если вы ошиблись и оставили его слишком мало, используйте просто горячую воду или растительное молоко. Разумеется, все то же самое можно сделать и в классическом варианте пюре с молоком и сливочным маслом.

#кулинарные рецепты
Видео