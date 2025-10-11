Baltijas balss logotype
Биохимик рассказала, как купить качественный творожный сыр

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Биохимик рассказала, как купить качественный творожный сыр

Творожный сыр прочно занял место в рационе тех, кто следит за здоровьем. Этот продукт богат белком, содержит полезные жиры и при этом обладает нежной текстурой.

Однако полки магазинов предлагают десятки вариантов, и далеко не все из них действительно заслуживают внимания. Биохимик Анна Дивинская рассказала, на что обратить внимание при покупке продукта.

По ее словам, качественный творожный сыр содержит минимум ингредиентов: пастеризованное молоко или сливки, закваска, соль. Допустимы стабилизаторы натурального происхождения, например камедь рожкового дерева. А вот длинный перечень с непонятными названиями должен насторожить.

«Особое внимание стоит уделить растительным жирам. Производители часто заменяют молочный жир пальмовым маслом, чтобы снизить себестоимость. С биохимической точки зрения такая замена меняет профиль жирных кислот продукта. В молочном жире содержатся конъюгированные линолевые кислоты и короткоцепочечные жирные кислоты, которые обладают противовоспалительным действием. Пальмовое масло этих преимуществ не дает», — отметила эксперт.

Натуральный творожный сыр обычно содержит от 5 до 25% жира. Обезжиренные варианты часто компенсируют отсутствие жира загустителями и крахмалом, что снижает пищевую ценность. Оптимальный выбор — продукт с жирностью 8-12%, который обеспечивает баланс вкуса и пользы. Содержание белка в качественном продукте должно быть не менее 8-10 граммов на 100 граммов. Белок творожного сыра представлен преимущественно казеином — медленно усваивающимся протеином, который обеспечивает длительное чувство насыщения и поддерживает мышечную ткань.

«Натуральный творожный сыр без консервантов хранится не более 14-21 дня при температуре от 2 до 6 градусов. Если на упаковке указан срок в 2-3 месяца, значит, производитель использовал консерванты или ультрапастеризацию, которая разрушает часть полезных веществ. Упаковка должна быть герметичной, без повреждений. Предпочтительнее выбирать продукт в непрозрачной таре, свет ускоряет окисление молочного жира и разрушение витаминов группы В», — сказала специалист.

Внешний вид и консистенцию творожного сыра можно оценить уже после приобретения продукта в магазине. Качественный творожный сыр имеет однородную кремовую консистенцию без крупинок и расслоения. Цвет — белый или слегка кремовый, без желтизны. Выраженный желтый оттенок может указывать на использование красителей или окисление жиров.

Запах должен быть свежим, молочным, без кислых или посторонних ноток. Вкус — нежный, сливочный, с легкой кислинкой. Горечь или излишняя кислота сигнализируют о нарушении технологии производства или неправильном хранении.

«Важно различать творожный сыр и творожный продукт. Первый изготавливается из натурального молока, второй может содержать растительные жиры и множество добавок. На этикетке должна быть четкая надпись «творожный сыр», а не «сырный продукт» или «творожная масса». Настороженность должны вызывать ароматизаторы, идентичные натуральным, красители и усилители вкуса. Их присутствие говорит о том, что производитель стремится замаскировать недостатки сырья или технологии. Натуральный продукт не нуждается в улучшителях вкуса», — подчеркнула Дивинская.

«Обратите внимание на содержание углеводов. В натуральном твороге их должно быть не более 3-4 граммов на 100 граммов продукта. Превышение этого показателя указывает на добавление крахмала, сахара или других наполнителей», — подытожила биохимик.


#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


