Из свеклы можно приготовить освежающий напиток: для этого нужно рассол разбавить равным количеством воды, добавить в него немного (до 5-6%) сахара и выдержать 2-3 дня.

Очень хороший продукт – сироп. Он содержит большое количество сухих веществ и используется как заменитель меда. С ним варят повидло, джем, варенье, выпекают пряники, печенье и т. д. Свекольный сироп получают так: cвеклу моют, очищают от кожицы, ополаскивают водой.

Крупные корнеплоды режут на 2-4 части и варят с небольшим количеством воды или готовят на пару в течение 3-5 часов. Затем их измельчают ножом, отжимают сок и смешивают с остатками сока при варке в кастрюле. Смесь фильтруют через марлю и уваривают при помешивании 5-6 раз. Такой сироп хорошо хранится при комнатной температуре.

Если предполагается длительное хранение свекольного сока, то перед его увариванием добавляют лимонную кислоту или сок лимона (1 г на 1 л сока). Такой сок не засахаривается и приобретает приятный вкус. Важно: злоупотреблять свекольным соком нельзя людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с сахарным диабетом и т. д.