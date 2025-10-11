Кефир может снижать вероятность развития кариеса и воспаления дёсен благодаря влиянию на микрофлору ротовой полости. Об этом говорится в обзоре, опубликованном в Dentistry Journal.

Исследователи выяснили, что при регулярном употреблении кефира уменьшается количество Streptococcus mutans — основных бактерий, вызывающих кариес, ослабляется образование зубного налёта и улучшаются показатели при пародонтите.

Учёные предполагают, что это связано с пробиотическим действием микроорганизмов, содержащихся в кефире. Они конкурируют с патогенами, вырабатывают органические кислоты и антимикробные соединения, стабилизируя экологическую систему ротовой полости.

При этом специалисты отмечают, что данные пока неоднородны: различались разновидности кефира, состав культур, дозировки (от 100 до 250 мл в день) и продолжительность приёма. Поэтому приписывать напитку выраженные «лечебные» свойства преждевременно, хотя положительный эффект не вызывает сомнений.

Также важно учитывать, что кефир является живым ферментированным продуктом. Иммунокомпрометированным людям перед употреблением любых пробиотиков рекомендуется проконсультироваться с врачом.