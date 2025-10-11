Тем, кто стремится похудеть, не стоит отказываться от жиров. Меняют лишь их источники.

Одним из лучших продуктов, богатых жирами, является оливковое масло первого отжима, которое в Средиземноморье называют «жидким золотом».

В наше время ученые из Университета имени Бари Альдо Моро (Италия) совместно с коллегами из Испании и Греции доказали: люди, регулярно употребляющие оливковое масло, реже сталкиваются с ожирением. Что показало исследование

В исследовании участвовали более 16 тыс. взрослых мужчин и женщин. Перед стартом эксперимента они рассказали о своем питании, уровне физической активности и измерили основные параметры здоровья, такие как индекс массы тела и окружность талии.

После анализа данных специалисты выяснили, что те, кто употреблял оливковое масло 3–4 раза в неделю, имели незначительный процент висцерального жира. Также у любителей растительного масла отмечалось стабильное давление и меньше жалоб на усталость.

В чем сила «жидкого золота»

Способности оливкового масла объясняются его составом. Продукт холодного отжима богат мононенасыщенными жирными кислотами, полифенолами и витамином Е.

Формируется сильный антиоксидантный комплекс, который:

поддерживают эластичность сосудов и нормальную циркуляцию крови; защищают клетки от окислительного стресса; смягчают кожу и улучшают ее тонус; помогают контролировать уровень сахара и холестерина.

Как использовать масло, чтобы оно приносило пользу

Оливковое масло уместно в салатах, в готовых блюдах с мясом и рыбой, в пастах, с соусах. Только жарить на нем нельзя. При нагревании разрушаются ценные антиоксиданты, а на их месте образуются вредные соединения.

В день человеку достаточно получать 1–2 ст. л. масла в сутки. Такого количества хватит, чтобы закрыть потребность в жирах.