Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как узнать, сварилось ли яйцо уже: эксперт раскрыл простой кухонный трюк 3 666

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как узнать, сварилось ли яйцо уже: эксперт раскрыл простой кухонный трюк

Вареные яйца являются любимым завтраком для многих людей. Однако часто бывает сложно определить, достаточно ли они уже сварились. Издание Express рассказало об одном трюке, который поможет определить степень готовности яиц.

Создатель бренда Better Eggs, эксперт Генри О'Коннор объяснил, что надо просто положить яйцо на ровную поверхность, например столешница или разделочная доска, и слегка покрутить его. Если яйцо вращается плавно и равномерно - оно сварено вкрутую, если яйцо при этом шатается - то оно мягкое.

"Мягкое или сырое яйцо содержит внутри жидкость, которая шевелится во время вращения яйца, нарушая его равновесие и заставляя его наклоняться. В то время как сваренное вкрутую яйцо полностью твердое, и поэтому оно вращается равномерно. Это умный элемент кухонной физики", - пояснил Генри.

Также он заверил, что такие методы для проверки степени готовности яиц, как встряхивание, погружение в воду, не работают эффективно.

Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го октября

    А ещё можно подсказать эксперт, как проверить по яйца, где был ночью её мужик. Пусть опустит его яйца в стакан с водой. Если яйца всплывут, значит они пустые, значит он был не на работе.

    0
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    12-го октября

    А ещё тухлое яйцо всплывает а свежее тонет. Писец. Может на нобель подать за это открытие? Наверное, скромность не позволит...слишком уж гениальано. Человечество не созрело ещё до такого открытия. 🤣

    1
    2
  • П
    Процион
    12-го октября

    Этот секрет доступен только экспертам? Ну-ну… Тогда моя прабабушка тоже эксперт.

    12
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Насколько вредно запивать еду? Мнение эксперта
Изображение к статье: Насколько вредно запивать еду? Мнение эксперта
Сладкое может приглушить физическую и душевную боль, сообщили ученые
Изображение к статье: Сладкое может приглушить физическую и душевную боль, сообщили ученые
«Резиновые» креветки больше не проблема! Ее решают всего 2 ингредиента — лайфхак от повара
Изображение к статье: «Резиновые» креветки больше не проблема! Ее решают всего 2 ингредиента — лайфхак от повара
Природные антибиотики: в каких продуктах содержатся фитонциды
Изображение к статье: Природные антибиотики: в каких продуктах содержатся фитонциды
Изображение к статье: Продукты, провоцирующие бессонницу: список от диетолога
Продукты, провоцирующие бессонницу: список от диетолога 352
Изображение к статье: Наука дала ответ, как порезать лук без слез
Наука дала ответ, как порезать лук без слез 1 300
Изображение к статье: Йогурт с лесными муравьями: возрождение древней традиции
Йогурт с лесными муравьями: возрождение древней традиции 84
Изображение к статье: Секрет идеальной глазуньи — нашлась замена маслу для жарки
Секрет идеальной глазуньи — нашлась замена маслу для жарки 308

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 0
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 0
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 57
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 85
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 158
Изображение к статье: Трамп объявил Израиль победителем
В мире
Трамп объявил Израиль победителем 68
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 0
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 0
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео