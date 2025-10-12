Вареные яйца являются любимым завтраком для многих людей. Однако часто бывает сложно определить, достаточно ли они уже сварились. Издание Express рассказало об одном трюке, который поможет определить степень готовности яиц.

Создатель бренда Better Eggs, эксперт Генри О'Коннор объяснил, что надо просто положить яйцо на ровную поверхность, например столешница или разделочная доска, и слегка покрутить его. Если яйцо вращается плавно и равномерно - оно сварено вкрутую, если яйцо при этом шатается - то оно мягкое.

"Мягкое или сырое яйцо содержит внутри жидкость, которая шевелится во время вращения яйца, нарушая его равновесие и заставляя его наклоняться. В то время как сваренное вкрутую яйцо полностью твердое, и поэтому оно вращается равномерно. Это умный элемент кухонной физики", - пояснил Генри.

Также он заверил, что такие методы для проверки степени готовности яиц, как встряхивание, погружение в воду, не работают эффективно.