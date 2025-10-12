Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Наука дала ответ, как порезать лук без слез 1 300

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Наука дала ответ, как порезать лук без слез

Физики провели серьезное научное исследование и обнаружили, что уменьшить раздражение глаз помогут два фактора. Это медленные движения во время нарезания лука и использование настолько острых ножей, насколько позволяют ваши умения и точильный камень, пишет Independent.

Ученые объяснили, что во время нарезания лука люди плачут, потому что в глазах возникает химическая реакция. Лук содержит летучие жидкие соединения - син-пропанетиал-S-оксид. Оно выделяется в воздух во время нарезания этого овоща и активирует нервные окончания в роговице.

В исследовании, опубликованном в журнале PNAS, рассказывается о проведенной оценке факторов, приведших к выделению различных объемов жидкости в виде аэрозолей во время нарезания лука.

В исследовании ученые резали лук с помощью специальной гильотины, которую можно было оснастить различными типами лезвий, а также покрывали кусочки лука краской, чтобы лучше наблюдать за процессом резки.

В каждом испытании ученые меняли размер ножа, его остроту и скорость резки, а также использовали микроскоп для тщательного измерения ножей перед использованием.

Видео, записанные во время исследования, показали разницу в количестве выделяемого лукового сока - меру степени раздражения глаз, которое мог вызвать каждый измельченный лук.

Исследователи обнаружили, что распыление аэрозолей связано с остротой ножа и скоростью, с которой каждое движение ножа резало лук: чем острее нож и чем медленнее он движется, тем меньше распыление сока лука.

"Более быстрые или тупые лезвия значительно увеличивают как количество, так и энергию выброшенных капель", - написали авторы исследования.

Они объяснили, что более тупые ножи будто давили на лук, заставляя его слои сгибаться внутрь и затем отскакивали назад, выталкивая сок в воздух. А когда капли сока подбрасывали в воздух, они распадались на более мелкие капли и выбрасывали еще больше едких соединений. А более быстрая резка, как выяснили исследователи, приводит к большей утечке сока. И как следствие - к большему раздражению глаз.

"Держите ножи острыми и режьте осторожно, чтобы меньше разбрызгивать", - советуют авторы исследования.

Поможет ли уберечь глаза охлаждение лука

Учёные также решили проверить распространённое мнение о том, что охлаждение лука перед нарезкой уменьшает раздражение глаз. Они охлаждали лук при температуре 1 градус Цельсия в течение 12 часов и сравнивали результаты с образцами комнатной температуры. Исследователи не обнаружили "существенной разницы между двумя состояниями".

Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    12-го октября

    Почему физики, а не химики, биохимики или медики? Впрочем, дело их. А вообще, защита глаз от любых внешних раздражителей — это очки, которые полностью перекрывают доступ воздуха. Попробуйте чистить лук в таких очках. Кстати, посмотритесь в зеркало: вид в очках будет у вас довольно комичный. Зато настроение поднимете, будете смеяться, вместо того чтобы плакать.

    3
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Насколько вредно запивать еду? Мнение эксперта
Изображение к статье: Насколько вредно запивать еду? Мнение эксперта
Сладкое может приглушить физическую и душевную боль, сообщили ученые
Изображение к статье: Сладкое может приглушить физическую и душевную боль, сообщили ученые
«Резиновые» креветки больше не проблема! Ее решают всего 2 ингредиента — лайфхак от повара
Изображение к статье: «Резиновые» креветки больше не проблема! Ее решают всего 2 ингредиента — лайфхак от повара
Природные антибиотики: в каких продуктах содержатся фитонциды
Изображение к статье: Природные антибиотики: в каких продуктах содержатся фитонциды
Изображение к статье: Как узнать, сварилось ли яйцо уже: эксперт раскрыл простой кухонный трюк
Как узнать, сварилось ли яйцо уже: эксперт раскрыл простой кухонный трюк 3 666
Изображение к статье: Продукты, провоцирующие бессонницу: список от диетолога
Продукты, провоцирующие бессонницу: список от диетолога 352
Изображение к статье: Йогурт с лесными муравьями: возрождение древней традиции
Йогурт с лесными муравьями: возрождение древней традиции 84
Изображение к статье: Секрет идеальной глазуньи — нашлась замена маслу для жарки
Секрет идеальной глазуньи — нашлась замена маслу для жарки 308

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 0
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 0
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 58
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 87
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 158
Изображение к статье: Трамп объявил Израиль победителем
В мире
Трамп объявил Израиль победителем 68
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 0
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 0
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 58

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео