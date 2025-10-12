Не зря наши бабушки рекомендовали защищаться от простуды с помощью «ожерелья» из зубчиков чеснока или обеззараживать комнату разрезанной луковицей. Оказывается, эти растения содержат фитонциды — биологически активные вещества, обнаруженные в 1928 году советским ученым,-биологом Борисом Токиным.

А произошло это благодаря тому, что ученый заметил, что блюда восточной кухни, приготовленные на рынках в антисанитарных условиях, почему-то не приводят к возникновению вспышек кишечных инфекций.

В ходе исследований в лаборатории Токин выяснил, что некоторые растительные продукты, в частности лук, чеснок, перец, которые используют при приготовлении этих блюд, предохраняют их от порчи, а людей — от болезней. Эти токсичные летучие вещества, которые предотвращали гниение продуктов и поедание их некоторыми насекомыми и животными, он назвал фитонцидами — от слияния двух слов: φυτóν — «растение» и caedo — «убиваю». Сегодня уже известно более 5000 фитонцидов!

Фитонциды — это иммунитет растений, часто с ярким ароматом, с помощью которого они защищаются от микробов, бактерий и грибов. Также они защищают и человека при лечении инфекционных заболеваний, подавляя или предотвращая рост бактерий, который возникает, когда своего иммунитета недостаточно. С их помощью человечество справлялось без антибиотиков с серьезными заболеваниями: брюшным тифом, дизентерией, холерой, туберкулезом. Эти натуральные антибиотики используются в корейской, китайской и японской медицине, а также в холистической медицине, ароматерапии и ветеринарии.

10 главных источников фитонцидов:

Лук Чеснок Хрен Гвоздика Корица Чабрец Клюква Лимон Мед Мелисса

Летучие фитонциды некоторых растений способны очищать воздух и убивать в нем микробы! Именно поэтому в сосновом лесу такой чистый воздух — из-за фитонцидов.

Кстати, по этой же причине для обеззараживания помещений хорошо использовать эфирные масла ели, сосны, чайного дерева, пихты или кипариса, а также комнатные растения.

С этим отлично справляются бегония, снижающая количество микробов в комнате на 45% , хризантема (уменьшающая их количество на 65%), фикусы, монстеры и другие декоративные растения.