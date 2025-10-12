Baltijas balss logotype
Секрет идеальной глазуньи — нашлась замена маслу для жарки 0 308

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Секрет идеальной глазуньи — нашлась замена маслу для жарки

Для большинства из нас утро начинается с яиц — глазуньи, болтуньи или омлета.

Как утверждает кулинарный эксперт Генри О’Коннор, секрет идеальной яичницы кроется вовсе не в масле. Вместо растительного и сливочного собеседник Daily Express предложил жарить яйца на жирных сливках.

«Вместо масла или сливочного масла добавьте ложку сливок на разогретую сковороду. Дайте им слегка закипеть, а потом разбейте яйца и готовьте, пока белки не схватятся. В результате получите хрустящие края, нежные белки и насыщенные, маслянистые желтки», — отметил О’Коннор.

Почему сливки подходят больше масла

Многие кулинары уже привыкли использовать сливочное масло. Сливки, по сути, содержат те же молочные жиры, но при нагревании ведут себя иначе:

Сливки попадают на горячую поверхность.
Вода в их составе быстро испаряется.
Жир и молочные белки начинают карамелизоваться.

С маслом такого не происходит.

Главное, как отметил повар, — использовать жирные сливки, а не обычные. Чем выше содержание жира, тем лучше получится результат.

Такой способ подходит и для яичницы-глазуньи, и для болтуньи. Более того, если добавить щепотку соли и несколько капель лимонного сока, яйца приобретут совсем ресторанный вид.

#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
