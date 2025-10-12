Для большинства из нас утро начинается с яиц — глазуньи, болтуньи или омлета.
Как утверждает кулинарный эксперт Генри О’Коннор, секрет идеальной яичницы кроется вовсе не в масле. Вместо растительного и сливочного собеседник Daily Express предложил жарить яйца на жирных сливках.
«Вместо масла или сливочного масла добавьте ложку сливок на разогретую сковороду. Дайте им слегка закипеть, а потом разбейте яйца и готовьте, пока белки не схватятся. В результате получите хрустящие края, нежные белки и насыщенные, маслянистые желтки», — отметил О’Коннор.
Почему сливки подходят больше масла
Многие кулинары уже привыкли использовать сливочное масло. Сливки, по сути, содержат те же молочные жиры, но при нагревании ведут себя иначе:
Сливки попадают на горячую поверхность.
Вода в их составе быстро испаряется.
Жир и молочные белки начинают карамелизоваться.
С маслом такого не происходит.
Главное, как отметил повар, — использовать жирные сливки, а не обычные. Чем выше содержание жира, тем лучше получится результат.
Такой способ подходит и для яичницы-глазуньи, и для болтуньи. Более того, если добавить щепотку соли и несколько капель лимонного сока, яйца приобретут совсем ресторанный вид.
