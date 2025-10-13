Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как натереть мягкий или слишком твердый сыр — нужен один лайфхак на все случаи 0 275

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как натереть мягкий или слишком твердый сыр — нужен один лайфхак на все случаи

Натереть сыр — как мягкий, так и твердый — та еще «задачка».

Иногда сыр легко натирается, а иногда он ломается и забивает отверстия на терке. Оказывается, у проблемы существует простое решение, которое давно используют профессиональные кулинары.

По словам экспертов издания Simply Recipes, перед измельчением сыр нужно положить в морозильную камеру на 25–30 минут.

Почему сложно натереть сыр

Полутвердые сорта вроде чеддера, гауды или швейцарского слишком эластичны. Если натирать их без охлаждения, то они нагреваются от рук, гнутся, ломаются и смешиваются в липкие комки.

Охлажденный сыр становится более плотным и легко скользит по поверхности инструмента. Главное здесь — не переусердствовать. Полностью замерзший, «каменный» сыр натереть еще сложнее, чем «подтаявший».

С мягкими сырами, такими как моцарелла и сулугуни, хитрость с морозилкой тоже работает, но им достаточно провести в холоде всего 10–15 минут.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Какие из сахарозаменителей самые натуральные и безопасные?
Изображение к статье: Какие из сахарозаменителей самые натуральные и безопасные?
Насколько вредно запивать еду? Мнение эксперта
Изображение к статье: Насколько вредно запивать еду? Мнение эксперта
Ученые нашли способ замедлить порчу рыбы и мяса с помощью «сладкой» пряности
Изображение к статье: Ученые нашли способ замедлить порчу рыбы и мяса с помощью «сладкой» пряности
Изображение к статье: Кардиолог рассказала о неожиданной тройной пользе яблок
Кардиолог рассказала о неожиданной тройной пользе яблок 154
Изображение к статье: Сладкое может приглушить физическую и душевную боль, сообщили ученые
Сладкое может приглушить физическую и душевную боль, сообщили ученые 100
Изображение к статье: «Резиновые» креветки больше не проблема! Ее решают всего 2 ингредиента — лайфхак от повара
«Резиновые» креветки больше не проблема! Ее решают всего 2 ингредиента — лайфхак от повара 1 595
Изображение к статье: Природные антибиотики: в каких продуктах содержатся фитонциды
Природные антибиотики: в каких продуктах содержатся фитонциды 273

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 11
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 59
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 67
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 6
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Еда и рецепты
Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая 95
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 11
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 59
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 67

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео