Натереть сыр — как мягкий, так и твердый — та еще «задачка».

Иногда сыр легко натирается, а иногда он ломается и забивает отверстия на терке. Оказывается, у проблемы существует простое решение, которое давно используют профессиональные кулинары.

По словам экспертов издания Simply Recipes, перед измельчением сыр нужно положить в морозильную камеру на 25–30 минут.

Почему сложно натереть сыр

Полутвердые сорта вроде чеддера, гауды или швейцарского слишком эластичны. Если натирать их без охлаждения, то они нагреваются от рук, гнутся, ломаются и смешиваются в липкие комки.

Охлажденный сыр становится более плотным и легко скользит по поверхности инструмента. Главное здесь — не переусердствовать. Полностью замерзший, «каменный» сыр натереть еще сложнее, чем «подтаявший».

С мягкими сырами, такими как моцарелла и сулугуни, хитрость с морозилкой тоже работает, но им достаточно провести в холоде всего 10–15 минут.