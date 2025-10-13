Многие годы поддерживалось убеждение, что пить во время еды — вредно.

Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева подчеркнула, что эти опасения не имеют под собой научной основы.

Вода не «тормозит» переваривание пищи. Михалева объяснила, что в желудке есть хеморецепторы, которые контролируют уровень кислотности и при необходимости стимулируют выработку кислоты. Организм сам регулирует процесс.

Кроме того, жидкость способствует равномерному распределению пищи внутри желудка, делая ее мягче.

Растягивается ли желудок от воды

Распространенное утверждение о том, что запивание еды растягивает желудок, тоже неверно. Вода не способна механически повлиять на его стенки, поскольку покидает желудок уже через 10–15 минут после приёма пищи.

Можно ли пить кофе и чай за обедом

Существует миф, что чай и кофе мешают усвоению витаминов и минералов. На деле, пояснила Михалева, это касается только минеральных добавок.

Танины, присутствующие в кофе и чае, практически не влияют на усвоение витаминов, однако способны частично связываться с отдельными минералами. Из-за этого врачи советуют не сочетать горячие напитки с приемом пищевых добавок — особенно содержащих железо, магний, цинк или кальций. Между чашкой кофе и приемом добавок стоит выдерживать паузу не менее 2–4 часов.

Зато во время обычного приема пищи эти напитки абсолютно безопасны.